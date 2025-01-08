Водители и пассажиры не стали пристегиваться ремнями безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все участники смертельного ДТП в Увельском районе Челябинской области не были пристегнуты ремнями безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в момент ДТП никто не был пристегнут ремнями безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГАИ. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Авария произошла утром 9 января на 70 километре автодороги «Челябинск-Троицк». Водитель «Ниссан Альмера», по предварительным данным, в условиях снегопада при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на разрешенном для указанного маневра участке, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста». От удара оба водителя и пассажир отечественной легковушки скончались. Пассажир «японца» госпитализирован.