08 января 2025

Участники смертельного ДТП в Челябинской области не были пристегнуты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители и пассажиры не стали пристегиваться ремнями безопасности Фото:

Все участники смертельного ДТП в Увельском районе Челябинской области не были пристегнуты ремнями безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в момент ДТП никто не был пристегнут ремнями безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГАИ. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

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Авария произошла утром 9 января на 70 километре автодороги «Челябинск-Троицк». Водитель «Ниссан Альмера», по предварительным данным, в условиях снегопада при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на разрешенном для указанного маневра участке, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста». От удара оба водителя и пассажир отечественной легковушки скончались. Пассажир «японца» госпитализирован.

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Все участники смертельного ДТП в Увельском районе Челябинской области не были пристегнуты ремнями безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. «Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в момент ДТП никто не был пристегнут ремнями безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГАИ. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Авария произошла утром 9 января на 70 километре автодороги «Челябинск-Троицк». Водитель «Ниссан Альмера», по предварительным данным, в условиях снегопада при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на разрешенном для указанного маневра участке, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста». От удара оба водителя и пассажир отечественной легковушки скончались. Пассажир «японца» госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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