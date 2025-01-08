В лобовом ДТП в Челябинской области погибло три человека

На месте аварии работают экстренные службы
На дороге в Увельском районе Челябинской области 9 января произошло смертельное лобовое ДТП. По предварительным данным, погибло три человека.
«„Лада Веста“ столкнулась лоб в лоб с „Ниссан Альмера“. На месте работают экстренные службы», — рассказали URA.RU очевидцы.
По данным URA.RU, в аварии погибло три человека. Еще один госпитализирован.
URA.RU связалось с пресс-службой региональной ГАИ. Там сообщили, что информация уточняется.
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