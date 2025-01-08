В лобовом ДТП в Челябинской области погибло три человека

09 января 2025 в 10:36 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На дороге в Увельском районе Челябинской области 9 января произошло смертельное лобовое ДТП. По предварительным данным, погибло три человека. «„Лада Веста“ столкнулась лоб в лоб с „Ниссан Альмера“. На месте работают экстренные службы», — рассказали URA.RU очевидцы. По данным URA.RU, в аварии погибло три человека. Еще один госпитализирован. URA.RU связалось с пресс-службой региональной ГАИ. Там сообщили, что информация уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На дороге в Увельском районе Челябинской области 9 января произошло смертельное лобовое ДТП. По предварительным данным, погибло три человека. «„Лада Веста“ столкнулась лоб в лоб с „Ниссан Альмера“. На месте работают экстренные службы», — рассказали URA.RU очевидцы. По данным URA.RU, в аварии погибло три человека. Еще один госпитализирован. URA.RU связалось с пресс-службой региональной ГАИ. Там сообщили, что информация уточняется.