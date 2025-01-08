08 января 2025

В лобовом ДТП в Челябинской области погибло три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работают экстренные службы Фото:

На дороге в Увельском районе Челябинской области 9 января произошло смертельное лобовое ДТП. По предварительным данным, погибло три человека.

«„Лада Веста“ столкнулась лоб в лоб с „Ниссан Альмера“. На месте работают экстренные службы», — рассказали URA.RU очевидцы.

По данным URA.RU, в аварии погибло три человека. Еще один госпитализирован.

URA.RU связалось с пресс-службой региональной ГАИ. Там сообщили, что информация уточняется.

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На дороге в Увельском районе Челябинской области 9 января произошло смертельное лобовое ДТП. По предварительным данным, погибло три человека. «„Лада Веста“ столкнулась лоб в лоб с „Ниссан Альмера“. На месте работают экстренные службы», — рассказали URA.RU очевидцы. По данным URA.RU, в аварии погибло три человека. Еще один госпитализирован. URA.RU связалось с пресс-службой региональной ГАИ. Там сообщили, что информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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