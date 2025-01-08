Как свердловчане называли детей в первую неделю 2025 года

Свердловчане в 2025 году называли детей Каталиной, Летицией и Элифом

09 января 2025 в 12:01 Размер текста - 17 +

В первую неделю 2025-го в регионе родились 368 мальчиков и 298 девочек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В первую неделю 2025 года в Свердловской области родились 666 детей. Самыми популярными именами для мальчиков стали Данил и Михаил — так назвали по девять детей, а для девочек — Ева и София (по шесть). Это следует из информации онлайн-реестра ЗАГС и telegram-канала «Здоровье уральцев». Также новорожденных девочек часто называли Алисой (четыре), Есенией и Полиной (по четыре). Мальчиков — Матвеем, Максимом и Артемом (по восемь). При этом уральцы выбирали и редкие имена для своих детей: Летиция, Каталина, Амира, Элиф, Алан и Тихон. Всего на свет появились 368 мальчиков и 298 девочек, из них четыре пары близнецов. Как отметил минздрав, 483 женщины родили в возрасте до 35 лет, еще 179 — после 35 лет. В 2024 году самыми популярными именами для новорожденных стали также Михаил (829) и София (730). При по одному мальчику получили имена Симеон, Лазарь, Фадей, Северьян, Аристарх, Севастьян, Леонтий, Макарий, Дементий, Святогор. 10 девочкам дали имена Прасковья, Фаина, Ада, Лукерья, Инга, Златислава, Александрия, Аксенья, Марфа и Нинель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первую неделю 2025 года в Свердловской области родились 666 детей. Самыми популярными именами для мальчиков стали Данил и Михаил — так назвали по девять детей, а для девочек — Ева и София (по шесть). Это следует из информации онлайн-реестра ЗАГС и telegram-канала «Здоровье уральцев». Также новорожденных девочек часто называли Алисой (четыре), Есенией и Полиной (по четыре). Мальчиков — Матвеем, Максимом и Артемом (по восемь). При этом уральцы выбирали и редкие имена для своих детей: Летиция, Каталина, Амира, Элиф, Алан и Тихон. Всего на свет появились 368 мальчиков и 298 девочек, из них четыре пары близнецов. Как отметил минздрав, 483 женщины родили в возрасте до 35 лет, еще 179 — после 35 лет. В 2024 году самыми популярными именами для новорожденных стали также Михаил (829) и София (730). При по одному мальчику получили имена Симеон, Лазарь, Фадей, Северьян, Аристарх, Севастьян, Леонтий, Макарий, Дементий, Святогор. 10 девочкам дали имена Прасковья, Фаина, Ада, Лукерья, Инга, Златислава, Александрия, Аксенья, Марфа и Нинель.