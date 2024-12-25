Аристарх и Марфа: как свердловчане называли детей в 2024 году

Самыми популярными именами у свердловчан в 2024 году стали Михаил и София

25 декабря 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Самыми популярными именами в Свердловской области в 2024 году стали Михаил и София Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и София. Такие имена получили 829 мальчиков и 730 девочек, сообщили URA.RU в управлении регионального ЗАГСа, также назвав 20 самых редких имен. По данным ведомства на 24 декабря, также наиболее популярными именами для мальчиков стали Александр (так назвали 755 малышей), Артем (667), Тимофей (640), Лев (584), Матвей (577), Марк (519), Мирон (516), Иван (514), Роман (497). Среди девочек популярны были Анна (678), Ева (612), Виктория (589), Мария (582), Василиса (491), Варвара (475), Алиса (466), Полина (390), Есения (371). При этом свердловчане выбирают и редкие имена для своих детей. Например, в этом году по одному мальчику получили имена Симеон, Лазарь, Фадей, Северьян, Аристарх, Севастьян, Леонтий, Макарий, Дементий, Святогор. 10 девочек дали имена Прасковья, Фаина, Ада, Лукерья, Инга, Златислава, Александрия, Аксенья, Марфа и Нинель. Ранее ЗАГС сообщал, что в 2025-м в регионе планируется рождение около 40 тысяч детей. Примерно столько рождается в последние три года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году самыми популярными именами для новорожденных стали Михаил и София. Такие имена получили 829 мальчиков и 730 девочек, сообщили URA.RU в управлении регионального ЗАГСа, также назвав 20 самых редких имен. По данным ведомства на 24 декабря, также наиболее популярными именами для мальчиков стали Александр (так назвали 755 малышей), Артем (667), Тимофей (640), Лев (584), Матвей (577), Марк (519), Мирон (516), Иван (514), Роман (497). Среди девочек популярны были Анна (678), Ева (612), Виктория (589), Мария (582), Василиса (491), Варвара (475), Алиса (466), Полина (390), Есения (371). При этом свердловчане выбирают и редкие имена для своих детей. Например, в этом году по одному мальчику получили имена Симеон, Лазарь, Фадей, Северьян, Аристарх, Севастьян, Леонтий, Макарий, Дементий, Святогор. 10 девочек дали имена Прасковья, Фаина, Ада, Лукерья, Инга, Златислава, Александрия, Аксенья, Марфа и Нинель. Ранее ЗАГС сообщал, что в 2025-м в регионе планируется рождение около 40 тысяч детей. Примерно столько рождается в последние три года.