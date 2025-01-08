08 января 2025

Аналитики назвали самые популярные новогодние желания жителей ХМАО

Самым популярным желанием у жителей ХМАО на Новый год стали смартфон
© Служба новостей «URA.RU»
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Более двух тысяч югорчан позвонили Деду Морозу в 2024 году
Более двух тысяч югорчан позвонили Деду Морозу в 2024 году Фото:

Самыми популярными желаниями юных жителей ХМАО оказались смартфон, детские игрушки и спортивный инвентарь. «Ростелеком Контакт-Центр» в 2024 году принял более двух тысяч звонков от югорчан, которые в этот Новый год пожелали лично обратиться к Деду Морозу, сообщает пресс-служба компании.

«Традиционно, самым популярным детским желанием остается смартфон. Следом с небольшим отрывом идут игрушки (машинки, куклы, конструктор), сладости и спортивный инвентарь. Самыми милыми мечтами, по мнению цифровых помощников Деда Мороза и сотрудников „Ростелекома“, стали пожелания „счастья маме и папе“, „хороших оценок“, и „чтобы все были здоровы“», — сообщает «Ростелеком».

Помимо просьб, дети желали и самому Деду Морозу «здоровья и счастья». Всего в дочернюю компанию «Ростелеком Контакт-Центр» позвонили 2176 югорчан, что на 300 звонков больше, чем в 2023 году. Проект горячей линии реализуется совместно с резиденцией Деда Мороза в Великом Устюге и «Почтой России».

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Самыми популярными желаниями юных жителей ХМАО оказались смартфон, детские игрушки и спортивный инвентарь. «Ростелеком Контакт-Центр» в 2024 году принял более двух тысяч звонков от югорчан, которые в этот Новый год пожелали лично обратиться к Деду Морозу, сообщает пресс-служба компании. «Традиционно, самым популярным детским желанием остается смартфон. Следом с небольшим отрывом идут игрушки (машинки, куклы, конструктор), сладости и спортивный инвентарь. Самыми милыми мечтами, по мнению цифровых помощников Деда Мороза и сотрудников „Ростелекома“, стали пожелания „счастья маме и папе“, „хороших оценок“, и „чтобы все были здоровы“», — сообщает «Ростелеком». Помимо просьб, дети желали и самому Деду Морозу «здоровья и счастья». Всего в дочернюю компанию «Ростелеком Контакт-Центр» позвонили 2176 югорчан, что на 300 звонков больше, чем в 2023 году. Проект горячей линии реализуется совместно с резиденцией Деда Мороза в Великом Устюге и «Почтой России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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