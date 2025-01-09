Актер из Озерска (Челябинская область) Сергей Сафронов сыграл управляющего баней в костюмной комедии «Купцы и дети». В этом проекте также снялись актеры Михаил Пореченков, Павел Табаков, Ксения Кутепова и другие. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ, сюжет сериала развернется в начале XX века и затронет историю семьи купца Федора Намолина, в которой происходят конфликты из-за разницы во взглядах на жизнь.
«Мой персонаж, конечно же, деньги очень любит! В его бане все заточено на то, чтобы была прибыль, чтобы клиенты были довольны и все было эффективно. Это такой арт-директор шикарного клуба: хитрый, опытный, импозантный дядька. Его бы, конечно, хотелось развить дальше, но это уже либо будет приквел, либо сиквел, либо в следующем сезоне, если он будет», — передает слова Сафронова пресс-служба ТНТ.
Сергей Сафронов также отметил, что «Купцы и дети» — это сатира про общественные нравы в предреволюционное время. Она несмотря на временной контекст, остается актуальной и поучительной. В интервью телеканалу Сафронов рассказал и про родной город. Как отметил актер, малая Родина для него — это «точка силы», поэтому в Озерске он старается гостить хотя бы раз в год.
«Для меня Озерск — это точка силы. Мне нужно пройтись по тем самым улицам, выйти на ту самую набережную и посидеть в „Курчатовской беседке“. Она очень красивая, сделана в античном стиле и находится в парке на высоком берегу озера Иртяш. Это еще и „закрытый“ город, так как там находится предприятие атомной промышленности. Вся моя семья — инженеры-атомщики, а мой дедушка вместе с Курчатовым разрабатывал атомную бомбу», — уточнил Сафронов.
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