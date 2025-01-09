В Челябинске на месте популярного гастробара открылась раменная

В Челябинске на месте бистро «Популист», закрывшегося в октябре 2024 года, открылся ресторан-бар Propaganda Ramen. Проект запустили бывший владелец «Популиста» Семен Паклин и основатель закрывшейся раменной Jo Wu Евгений Миркин.
«Техническое открытие ресторана-бара „PROPAGANDA ramen“. Рамены и японские закуски в новом формате!» — сообщается на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте».
После тестового запуска в меню представили пять видов рамена — говяжий классический, с ростбифом и кимчи, куриный, морской, а также хайнямский. Стоимость лапши составляет от 520 до 590 рублей.
Там же подают десять видов закусок, среди которых гедза с креветкой и курицей, картофель фри с трюфельным маслом, маринованные яйца, хрустящие креветки и другие авторские варианты японской кухни. В карте бара пока представлены две настройки и 16 коктейлей. Основная часть напитков — авторские. Там предлагают попробовать на вкус «Челябинский андеграунд», «Рубиновые усы» или «Нитро-авиэйшн».
О закрытии «Популиста» стало известно в октябре 2024 года. Тогда Паклин сообщил, что на месте заведения временно запустят поп-ап бар, а после челябинцев ждет новый формат.
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