В Челябинске на месте популярного гастробара открылась раменная

В центре Челябинска открылось новое заведение Propaganda Ramen
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В заведении представили рамены, японские закуски, авторские коктейли и настойки
В заведении представили рамены, японские закуски, авторские коктейли и настойки Фото:

В Челябинске на месте бистро «Популист», закрывшегося в октябре 2024 года, открылся ресторан-бар Propaganda Ramen. Проект запустили бывший владелец «Популиста» Семен Паклин и основатель закрывшейся раменной Jo Wu Евгений Миркин.

«Техническое открытие ресторана-бара „PROPAGANDA ramen“. Рамены и японские закуски в новом формате!» — сообщается на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте».

После тестового запуска в меню представили пять видов рамена — говяжий классический, с ростбифом и кимчи, куриный, морской, а также хайнямский. Стоимость лапши составляет от 520 до 590 рублей.

Там же подают десять видов закусок, среди которых гедза с креветкой и курицей, картофель фри с трюфельным маслом, маринованные яйца, хрустящие креветки и другие авторские варианты японской кухни. В карте бара пока представлены две настройки и 16 коктейлей. Основная часть напитков — авторские. Там предлагают попробовать на вкус «Челябинский андеграунд», «Рубиновые усы» или «Нитро-авиэйшн».

О закрытии «Популиста» стало известно в октябре 2024 года. Тогда Паклин сообщил, что на месте заведения временно запустят поп-ап бар, а после челябинцев ждет новый формат. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на месте бистро «Популист», закрывшегося в октябре 2024 года, открылся ресторан-бар Propaganda Ramen. Проект запустили бывший владелец «Популиста» Семен Паклин и основатель закрывшейся раменной Jo Wu Евгений Миркин. «Техническое открытие ресторана-бара „PROPAGANDA ramen“. Рамены и японские закуски в новом формате!» — сообщается на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте». После тестового запуска в меню представили пять видов рамена — говяжий классический, с ростбифом и кимчи, куриный, морской, а также хайнямский. Стоимость лапши составляет от 520 до 590 рублей. Там же подают десять видов закусок, среди которых гедза с креветкой и курицей, картофель фри с трюфельным маслом, маринованные яйца, хрустящие креветки и другие авторские варианты японской кухни. В карте бара пока представлены две настройки и 16 коктейлей. Основная часть напитков — авторские. Там предлагают попробовать на вкус «Челябинский андеграунд», «Рубиновые усы» или «Нитро-авиэйшн». О закрытии «Популиста» стало известно в октябре 2024 года. Тогда Паклин сообщил, что на месте заведения временно запустят поп-ап бар, а после челябинцев ждет новый формат. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...