Владимир Путин назвал обман дольщиков в Татарстане жульнической операцией

Путин: обман граждан Татарстана с ипотекой — это жульническая операция
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Путин попросил у Хуснуллина отчет по вопросу обманутых дольщиков в Татарстане
Путин попросил у Хуснуллина отчет по вопросу обманутых дольщиков в Татарстане Фото:

Обман граждан в Татарстане, которые оформили льготную ипотеку, однако так и не смогли получить квартиры, является мошенничеством в сфере жилищного строительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин. 

«Как я и предполагал, это просто жульническая операция, которая была еще совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», — заявил Путин на совещании с правительством. Он обратился к вице-премьеру Российской Федерации Марату Хуснуллину с просьбой предоставить отчет о проделанной работе по данному вопросу.

Ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции с президентом РФ журналист из Казани доложила о том, что в Татарстане множество семей пострадали из-за деятельности компании, занимавшейся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Жители воспользовались льготной ипотекой, однако так и не смогли получить свои дома. Число пострадавших семей превышает 60.

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Обман граждан в Татарстане, которые оформили льготную ипотеку, однако так и не смогли получить квартиры, является мошенничеством в сфере жилищного строительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.  «Как я и предполагал, это просто жульническая операция, которая была еще совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», — заявил Путин на совещании с правительством. Он обратился к вице-премьеру Российской Федерации Марату Хуснуллину с просьбой предоставить отчет о проделанной работе по данному вопросу. Ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции с президентом РФ журналист из Казани доложила о том, что в Татарстане множество семей пострадали из-за деятельности компании, занимавшейся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Жители воспользовались льготной ипотекой, однако так и не смогли получить свои дома. Число пострадавших семей превышает 60.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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