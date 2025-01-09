Владимир Путин назвал обман дольщиков в Татарстане жульнической операцией

Обман граждан в Татарстане, которые оформили льготную ипотеку, однако так и не смогли получить квартиры, является мошенничеством в сфере жилищного строительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Как я и предполагал, это просто жульническая операция, которая была еще совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», — заявил Путин на совещании с правительством. Он обратился к вице-премьеру Российской Федерации Марату Хуснуллину с просьбой предоставить отчет о проделанной работе по данному вопросу.
Ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции с президентом РФ журналист из Казани доложила о том, что в Татарстане множество семей пострадали из-за деятельности компании, занимавшейся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Жители воспользовались льготной ипотекой, однако так и не смогли получить свои дома. Число пострадавших семей превышает 60.
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