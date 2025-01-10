Вмерзший в лед труп нашли в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка льда перед Крещением. Тюмень, лед на реке, следы
Неизвестный мужчина упал в канаву и там замерз Фото:

В Екатеринбурге нашли труп неизвестного мужчины, который упал в канаву и вмерз в лед. Об URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«Тело было замечено прохожими в канаве в переулке Системный, возле строения №1. Человек упал в канаву, предположительно, во время оттепели. Потом похолодало, и он вмерз в лед», — объяснил собеседник агентства.

Чтобы достать труп, потребовалась помощь спасателей. Им пришлось выдолбить тело изо льда. Пока личность человека не установлена. Ответ на запрос от пресс-службы свердловского СКР ожидается.

Мужчина замерз в канаве
Мужчина замерз в канаве
Фото:
Кто он, и как именно погиб, предстоит установить следствию
Кто он, и как именно погиб, предстоит установить следствию
Фото:

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В Екатеринбурге нашли труп неизвестного мужчины, который упал в канаву и вмерз в лед. Об URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Тело было замечено прохожими в канаве в переулке Системный, возле строения №1. Человек упал в канаву, предположительно, во время оттепели. Потом похолодало, и он вмерз в лед», — объяснил собеседник агентства. Чтобы достать труп, потребовалась помощь спасателей. Им пришлось выдолбить тело изо льда. Пока личность человека не установлена. Ответ на запрос от пресс-службы свердловского СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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