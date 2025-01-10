В Екатеринбурге нашли труп неизвестного мужчины, который упал в канаву и вмерз в лед. Об URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«Тело было замечено прохожими в канаве в переулке Системный, возле строения №1. Человек упал в канаву, предположительно, во время оттепели. Потом похолодало, и он вмерз в лед», — объяснил собеседник агентства.
Чтобы достать труп, потребовалась помощь спасателей. Им пришлось выдолбить тело изо льда. Пока личность человека не установлена. Ответ на запрос от пресс-службы свердловского СКР ожидается.
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