Легенд Мариинского театра пригласили в Екатеринбург, одной выдвинули особое условие

Бывшие солисты Мариинского театра, народные артисты РСФСР Вадим Гуляев и Наталья Большакова выступят в качестве педагогов-репетиторов в Екатеринбургском театре оперы и балета. Соответствующие контракты появились на госзакупках, в одном из них прописано особое условие.
У Большаковой указано, что она не может давать интервью и проводить встречи со СМИ без разрешения уральского театра. При этом такого пункта нет в договоре с Гуляевым. Сотрудничать с репетиторами будут до конца января. Народной артистке заплатят около 132 тысяч рублей, артисту — 137 тысяч.
Перед легендарными солистами стоят следующие задачи: сотрудничать с дирижером-постановщиком, художником по свету и костюмам, контролировать качество исполнения сольных партий, групповых и массовых сцен в балетных постановках и операх. Особое внимание следует уделять молодым артистам балетной труппы и повышать их мастерство.
В 1960-80-е годы дуэт Большакова-Гуляев блистал на сцене Мариинского театра (в советские годы — Кировского) в Санкт-Петербурге. Также солисты гастролировали по всему миру. После завершения карьеры они стали педагогами-репетиторами в ведущих балетных труппах мира, а в середине 90-х уехали в Осаку (Япония), где открыли частную балетную школу.
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