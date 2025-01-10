Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске открыли горки для катания 10 января 2025 в 18:00 Размер текста - 17 + Из-за аномального потепления закрывали целые городки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В парках Челябинска вечером 10 января возобновили работу ледяные горки. Об этом сообщили в управлении культуры горадминистрации. В пресс-службе мэрии добавили, что горки на площади Революции также будут открыты. «Горки в парках с 18:00 будут готовы принять посетителей! Горки на ледовом городке „Остров сокровищ“ на площади Революции снова готовы принять посетителей», — уточнили в пресс-службе мэрии. Горки и ледовый городок закрыли для катания после установления аномального тепла. Сейчас синоптики прогнозируют возвращение минусовых температур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В парках Челябинска вечером 10 января возобновили работу ледяные горки. Об этом сообщили в управлении культуры горадминистрации. В пресс-службе мэрии добавили, что горки на площади Революции также будут открыты. «Горки в парках с 18:00 будут готовы принять посетителей! Горки на ледовом городке „Остров сокровищ“ на площади Революции снова готовы принять посетителей», — уточнили в пресс-службе мэрии. Горки и ледовый городок закрыли для катания после установления аномального тепла. Сейчас синоптики прогнозируют возвращение минусовых температур. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям