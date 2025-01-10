В Челябинске открыли горки для катания

В парках Челябинска вечером 10 января возобновили работу ледяные горки. Об этом сообщили в управлении культуры горадминистрации. В пресс-службе мэрии добавили, что горки на площади Революции также будут открыты.
«Горки в парках с 18:00 будут готовы принять посетителей! Горки на ледовом городке „Остров сокровищ“ на площади Революции снова готовы принять посетителей», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Горки и ледовый городок закрыли для катания после установления аномального тепла. Сейчас синоптики прогнозируют возвращение минусовых температур.
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