10 января 2025

В Екатеринбурге машина снесла столб, есть пострадавший. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место аварии приехали сотрудники ГАИ
На место аварии приехали сотрудники ГАИ Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке Фурманова-Московская машина врезалась в столб и сбила его. По словам очевидца, пострадал доставщик, который проезжал мимо.

«Авария на Фурманова — Московская. Пострадал доставщик. На месте скорая, машина въехала и сбила дорожный столб», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на перекрестке Фурманова-Московская машина врезалась в столб и сбила его. По словам очевидца, пострадал доставщик, который проезжал мимо. «Авария на Фурманова — Московская. Пострадал доставщик. На месте скорая, машина въехала и сбила дорожный столб», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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