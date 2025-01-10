На место аварии приехали сотрудники ГАИ
В Екатеринбурге на перекрестке Фурманова-Московская машина врезалась в столб и сбила его. По словам очевидца, пострадал доставщик, который проезжал мимо.
«Авария на Фурманова — Московская. Пострадал доставщик. На месте скорая, машина въехала и сбила дорожный столб», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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