Как быстро вернуться к рабочему ритму после праздников: советы врачей

Выход на работу после праздников — всегда тяжелое испытание. Кто-то слишком привык к отдыху, а кто-то наоборот не успел расслабиться. Рассказываем, что в таких случаях советуют делать врачи.
Советы врачей
Пермский терапевт Егор Калмаков рассказал URA.RU, что первое, что необходимо сделать для успешного вливания в рабочий график, — это нормализовать режим сна. Чем раньше начать делать это, тем быстрее пройдет переходный период. Тем, кто не засиживался до ночи в каникулы и просыпался примерно в то же время, что и обычно, по словам врача, возвращение к работе дастся легче.
«Еще один важный момент — отказ от алкоголя и вредного питания. Потому что они не помогают с возвращением в строй», — поделился с URA.RU Егор Калмаков.
Как говорит сомнолог Казанского федерального университета (КФУ) Лилия Шагиахметова, в каникулы допустимы отклонения в полтора-два часа от обычного времени отхода ко сну или пробуждения. Если режим дня изменился сильнее, сразу вернуться к обычному расписанию дня будет сложно. «Чтобы не было резкого перехода, нужно постепенно сдвигать часы в нужную сторону», — цитирует сомнолога Центр медиакоммуникаций КФУ.
По словам Лилии Шагиахметовой, легче переход от одного режима дня к другому переносит молодежь. У людей старшего возраста этот процесс может быть более дискомфортным и продолжительным.
Советы психолога
Специалист службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Денис Хакимов рекомендует в первые рабочие дни не погружаться в дела с головой. Чтобы адаптация прошла плавно, лучше не перегружать себя и постепенно увеличивать нагрузку. Будет здорово начать с приведения рабочего места и электронной почты в порядок — в общем, создать условия для комфортного труда.
Еще один совет психолога, который приводит сайт Департамента труда и соцзащиты — привести себя в тонус, составив план на начавшийся год. Он не обязательно должен состоять только из рабочих целей, личным там тоже стоит найти место. Например, туда можно написать семейные стремления, планы на отпуск или обучение чему-то новому.
Новогодние каникулы — период веселья, приятных посиделок с друзьями, отдыха на природе. Переходить от такого времяпрепровождения к скучным, загруженным бытом и работой дням может быть непросто. Чтобы облегчить этот процесс Денис Хакимов советует находить время для расслабления и среди рабочих будней.
По его словам, резко обрывать все развлечения во второй декаде января не стоит — лучше найти возможность пообщаться с близкими, покататься на лыжах или организовать культурный досуг по вечерам или в выходные. Так расставаться с каникулами будет менее обидно. А вот с первых рабочих дней брать рабочие задачи на дом, наоборот, не стоит — это приведет к перегрузке и помешает переключиться с одного режима на другой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.