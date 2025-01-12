Раскрыты подробности таинственного исчезновения 6-летнего ребенка из Екатеринбурга

Шестилетнего мальчика, пропавшего месяц назад в Екатеринбурге, увез отец

13 января 2025 в 10:15 Размер текста - 17 +

Мальчика ищут с начала декабря (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Шестилетнего Михаила Курнаева, которого объявили в розыск в Екатеринбурге, забрал отец. Мужчина отказывается возвращать ребенка матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ. «Заявление о розыске малолетнего поступило в полицию 12 января от матери ребенка. Она пояснила, что мальчика забрал отец, который в настоящее время отказывается его возвращать. Сотрудники полиции разбираются в ситуации, а также устанавливают местонахождение ребенка», — рассказали в ведомстве. Поисками также занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв». По данным организации, Миша пропал 7 декабря 2024 года. Он был одет в черный пуховик, синие джинсы, темные ботинки. Его рост — 116 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. У мальчика нет передних нижних зубов. Если вы видели его, свяжитесь с поисковиками по номеру +7 (900) 44-02-20. Отец забрал Мишу в декабре Фото: предоставлено поисковым отрядом «Прорыв» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шестилетнего Михаила Курнаева, которого объявили в розыск в Екатеринбурге, забрал отец. Мужчина отказывается возвращать ребенка матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ. «Заявление о розыске малолетнего поступило в полицию 12 января от матери ребенка. Она пояснила, что мальчика забрал отец, который в настоящее время отказывается его возвращать. Сотрудники полиции разбираются в ситуации, а также устанавливают местонахождение ребенка», — рассказали в ведомстве. Поисками также занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв». По данным организации, Миша пропал 7 декабря 2024 года. Он был одет в черный пуховик, синие джинсы, темные ботинки. Его рост — 116 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. У мальчика нет передних нижних зубов. Если вы видели его, свяжитесь с поисковиками по номеру +7 (900) 44-02-20.