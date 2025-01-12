12 января 2025

Раскрыты подробности таинственного исчезновения 6-летнего ребенка из Екатеринбурга

Шестилетнего мальчика, пропавшего месяц назад в Екатеринбурге, увез отец
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пермь, ребенок, метель, школьник, мальчик, снегопад
Мальчика ищут с начала декабря (архивное фото) Фото:

Шестилетнего Михаила Курнаева, которого объявили в розыск в Екатеринбурге, забрал отец. Мужчина отказывается возвращать ребенка матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ.

«Заявление о розыске малолетнего поступило в полицию 12 января от матери ребенка. Она пояснила, что мальчика забрал отец, который в настоящее время отказывается его возвращать. Сотрудники полиции разбираются в ситуации, а также устанавливают местонахождение ребенка», — рассказали в ведомстве.

Поисками также занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв». По данным организации, Миша пропал 7 декабря 2024 года. Он был одет в черный пуховик, синие джинсы, темные ботинки. Его рост — 116 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. У мальчика нет передних нижних зубов. Если вы видели его, свяжитесь с поисковиками по номеру +7 (900) 44-02-20.

Отец забрал Мишу в декабре
Отец забрал Мишу в декабре
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Шестилетнего Михаила Курнаева, которого объявили в розыск в Екатеринбурге, забрал отец. Мужчина отказывается возвращать ребенка матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ. «Заявление о розыске малолетнего поступило в полицию 12 января от матери ребенка. Она пояснила, что мальчика забрал отец, который в настоящее время отказывается его возвращать. Сотрудники полиции разбираются в ситуации, а также устанавливают местонахождение ребенка», — рассказали в ведомстве. Поисками также занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв». По данным организации, Миша пропал 7 декабря 2024 года. Он был одет в черный пуховик, синие джинсы, темные ботинки. Его рост — 116 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. У мальчика нет передних нижних зубов. Если вы видели его, свяжитесь с поисковиками по номеру +7 (900) 44-02-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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