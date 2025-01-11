В Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. Его местоположение неизвестно с 7 декабря 2024 года. Ребенка ищут волонтеры и сотрудники полиции, сообщает пресс-служба регионального поискового отряда «Прорыв».
«Пропал ребенок! Курнаев Михаил, шесть лет. Дата пропажи: 07.12.2024 г. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
На момент пропажи он был одет в пуховик до колен чёрного цвета, синие джинсы, темные ботинки. Рост мальчика — 116 сантиметров, цвет волос — тёмно-русый. Цвет глаз — тёмно-карий, телосложение — худощавое.
Особой приметой отмечают отмечают отсутствие передних нижних зубов. Сообщить информацию о местонахождении ребенка можно по телефону: +7-900-44-02-20.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!