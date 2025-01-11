11 января 2025

В Екатеринбурге больше месяца не могут найти 6-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз мальчика видели 7 января (архивное фото)
Последний раз мальчика видели 7 января (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. Его местоположение неизвестно с 7 декабря 2024 года. Ребенка ищут волонтеры и сотрудники полиции, сообщает пресс-служба регионального поискового отряда «Прорыв».

«Пропал ребенок! Курнаев Михаил, шесть лет. Дата пропажи: 07.12.2024 г. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

На момент пропажи он был одет в пуховик до колен чёрного цвета, синие джинсы, темные ботинки. Рост мальчика — 116 сантиметров, цвет волос — тёмно-русый. Цвет глаз — тёмно-карий, телосложение — худощавое.

Особой приметой отмечают отмечают отсутствие передних нижних зубов. Сообщить информацию о местонахождении ребенка можно по телефону: +7-900-44-02-20.

Местоположение мальчика неизвестно с 7 января
Местоположение мальчика неизвестно с 7 января
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В Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. Его местоположение неизвестно с 7 декабря 2024 года. Ребенка ищут волонтеры и сотрудники полиции, сообщает пресс-служба регионального поискового отряда «Прорыв». «Пропал ребенок! Курнаев Михаил, шесть лет. Дата пропажи: 07.12.2024 г. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». На момент пропажи он был одет в пуховик до колен чёрного цвета, синие джинсы, темные ботинки. Рост мальчика — 116 сантиметров, цвет волос — тёмно-русый. Цвет глаз — тёмно-карий, телосложение — худощавое. Особой приметой отмечают отмечают отсутствие передних нижних зубов. Сообщить информацию о местонахождении ребенка можно по телефону: +7-900-44-02-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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