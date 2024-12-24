В ХМАО осудят жителя, который зарезал друга и пошел спать

В Сургуте (ХМАО) отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в убийстве друга. Силовики считают, что сургутянин изрезал жертву ножом, а потом пошел спать.
«В ходе ссоры с приятелем, возникшей при совместном употреблении спиртного, [обвиняемый] нанес гостю четыре удара ножом в область груди и поясницы. После этого оба мужчины легли спать», — говорится на сайте окружного Следственного комитета.
Утром мужчина увидел труп друга. Он позвонил своему сыну, который вызвал на место полицию. Убийство произошло еще в начале августа. Сейчас дело передали в суд, а сам обвиняемый находится под стражей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!