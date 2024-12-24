В ХМАО осудят жителя, который зарезал друга и пошел спать

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Сургутянин зарезал друга во время пьяной ссоры
Сургутянин зарезал друга во время пьяной ссоры Фото:

В Сургуте (ХМАО) отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в убийстве друга. Силовики считают, что сургутянин изрезал жертву ножом, а потом пошел спать.

«В ходе ссоры с приятелем, возникшей при совместном употреблении спиртного, [обвиняемый] нанес гостю четыре удара ножом в область груди и поясницы. После этого оба мужчины легли спать», — говорится на сайте окружного Следственного комитета.

Утром мужчина увидел труп друга. Он позвонил своему сыну, который вызвал на место полицию. Убийство произошло еще в начале августа. Сейчас дело передали в суд, а сам обвиняемый находится под стражей.

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В Сургуте (ХМАО) отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в убийстве друга. Силовики считают, что сургутянин изрезал жертву ножом, а потом пошел спать. «В ходе ссоры с приятелем, возникшей при совместном употреблении спиртного, [обвиняемый] нанес гостю четыре удара ножом в область груди и поясницы. После этого оба мужчины легли спать», — говорится на сайте окружного Следственного комитета. Утром мужчина увидел труп друга. Он позвонил своему сыну, который вызвал на место полицию. Убийство произошло еще в начале августа. Сейчас дело передали в суд, а сам обвиняемый находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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