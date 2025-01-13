Свердловский экс-полицейский погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации РФ на Украине погиб рядовой Руслан Б. из Каменска-Уральского (Свердловская область). Он много лет проработал в органах внутренних дел. Дома его ждали супруга и дети, рассказали в горадминистрации.
«28 мая 2024 года при освобождении Новопокровского на Донбассе погиб наш земляк, стрелок, рядовой Руслан Баимов», — пояснили в мэрии. Представлен командованием части к ордену Мужества посмертно. Контракт с Минобороны РФ мужчина подписал больше года тому назад.
Руслан Б. получил среднее профессиональное образование в Сухоложском многопрофильном техникуме, а высшее — в УрГЭУ. Срочную службу проходил в военно-воздушных войсках. Помимо этого, он увлекался историей органов внутренних дел.
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