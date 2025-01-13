Свердловский экс-полицейский погиб в зоне СВО

13 января 2025 в 20:00 Размер текста - 17 +

Военнослужащий погиб при освобождении Новопокровского (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации РФ на Украине погиб рядовой Руслан Б. из Каменска-Уральского (Свердловская область). Он много лет проработал в органах внутренних дел. Дома его ждали супруга и дети, рассказали в горадминистрации. «28 мая 2024 года при освобождении Новопокровского на Донбассе погиб наш земляк, стрелок, рядовой Руслан Баимов», — пояснили в мэрии. Представлен командованием части к ордену Мужества посмертно. Контракт с Минобороны РФ мужчина подписал больше года тому назад. Руслан Б. получил среднее профессиональное образование в Сухоложском многопрофильном техникуме, а высшее — в УрГЭУ. Срочную службу проходил в военно-воздушных войсках. Помимо этого, он увлекался историей органов внутренних дел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне спецоперации РФ на Украине погиб рядовой Руслан Б. из Каменска-Уральского (Свердловская область). Он много лет проработал в органах внутренних дел. Дома его ждали супруга и дети, рассказали в горадминистрации. «28 мая 2024 года при освобождении Новопокровского на Донбассе погиб наш земляк, стрелок, рядовой Руслан Баимов», — пояснили в мэрии. Представлен командованием части к ордену Мужества посмертно. Контракт с Минобороны РФ мужчина подписал больше года тому назад. Руслан Б. получил среднее профессиональное образование в Сухоложском многопрофильном техникуме, а высшее — в УрГЭУ. Срочную службу проходил в военно-воздушных войсках. Помимо этого, он увлекался историей органов внутренних дел.