Губернатор Куйвашев дал важные установки на крещенские купания

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил управляющим округам и министерству общественной безопасности обеспечить безопасность жителей во время крещенских купаний. Такие установки выданы в связи с аномально теплой погодой и тонким льдом, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Мы видим, насколько теплая в этом году зима, соответственно, лед на многих водоемах тонкий и хрупкий. Поэтому к обустройству купелей и организации крещенских купаний необходимо подойти с особой ответственностью. Органы местного самоуправления должны провести разъяснительную работу с жителями о недопустимости использования несанкционированных прорубей и о правилах безопасного выхода на лед. Министерству общественной безопасности, в свою очередь, поручаю держать ситуацию на постоянном контроле», — сказал Куйвашев.
Крещенские купания в Свердловской области оказались под угрозой запрета из-за теплой погоды. Вопрос с купелями будут решать ближе к Крещению, которое пройдет 19 января. Сотрудники регионального ГУ МЧС России будут рассчитывать максимально допустимое количество людей, которые одновременно могут находиться около проруби. Если толщина льда будет недостаточной, мероприятия будут ограничены.
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