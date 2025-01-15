15 января 2025

Губернатор Куйвашев дал важные установки на крещенские купания

Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан во время крещенских купаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход на церемонии закрытия Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек». Екатеринбург , куйвашев евгений
Куйвашев велел ответственно подойти к организации мероприятий Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил управляющим округам и министерству общественной безопасности обеспечить безопасность жителей во время крещенских купаний. Такие установки выданы в связи с аномально теплой погодой и тонким льдом, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Мы видим, насколько теплая в этом году зима, соответственно, лед на многих водоемах тонкий и хрупкий. Поэтому к обустройству купелей и организации крещенских купаний необходимо подойти с особой ответственностью. Органы местного самоуправления должны провести разъяснительную работу с жителями о недопустимости использования несанкционированных прорубей и о правилах безопасного выхода на лед. Министерству общественной безопасности, в свою очередь, поручаю держать ситуацию на постоянном контроле», — сказал Куйвашев.

Крещенские купания в Свердловской области оказались под угрозой запрета из-за теплой погоды. Вопрос с купелями будут решать ближе к Крещению, которое пройдет 19 января. Сотрудники регионального ГУ МЧС России будут рассчитывать максимально допустимое количество людей, которые одновременно могут находиться около проруби. Если толщина льда будет недостаточной, мероприятия будут ограничены.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил управляющим округам и министерству общественной безопасности обеспечить безопасность жителей во время крещенских купаний. Такие установки выданы в связи с аномально теплой погодой и тонким льдом, рассказали в департаменте информполитики региона. «Мы видим, насколько теплая в этом году зима, соответственно, лед на многих водоемах тонкий и хрупкий. Поэтому к обустройству купелей и организации крещенских купаний необходимо подойти с особой ответственностью. Органы местного самоуправления должны провести разъяснительную работу с жителями о недопустимости использования несанкционированных прорубей и о правилах безопасного выхода на лед. Министерству общественной безопасности, в свою очередь, поручаю держать ситуацию на постоянном контроле», — сказал Куйвашев. Крещенские купания в Свердловской области оказались под угрозой запрета из-за теплой погоды. Вопрос с купелями будут решать ближе к Крещению, которое пройдет 19 января. Сотрудники регионального ГУ МЧС России будут рассчитывать максимально допустимое количество людей, которые одновременно могут находиться около проруби. Если толщина льда будет недостаточной, мероприятия будут ограничены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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