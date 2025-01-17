Семейный завод челябинского депутата Госдумы Гартунга хотели банкротить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С ЧКПЗ партнер потребовал 35,5 млн рублей долга
С ЧКПЗ партнер потребовал 35,5 млн рублей долга Фото:

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга хотят обанкротить. Согласно данным «Федресурса», о намерении заявила компания «Глобалтрак Лоджистик». Позднее информация на сайте была аннулирована. 

«ООО „Глобалтрак Лоджистик“ является кредитором должника ПАО „Челябинский кузнечно-прессовый завод“. Компания уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО „ЧКПЗ“ банкротом», — отмечено на сайте.

Транспортники добавили, что размер задолженности составил 35,5 млн рублей. Долг подтвержден решением арбитража, вынесенным в январе. Обязательства возникли по договору о перевозке грузов, подписанному в начале 2021 года.

«Публикация уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ПАО „ЧКПЗ“ осуществлена ООО „Глобалтрак Лоджистик“ в нарушение установленного порядка, до вступления решения арбитражного суда в силу. Задолженность, установленная судом (решение по состоянию на 15 января не опубликовано), будет оплачена в добровольном порядке», — заявили URA.RU в пресс-службе ЧКПЗ.

При подготовке материала URA.RU запросило комментарий представителей «Глобалтрак Лоджистик». К моменту публикации ответ не поступил и будет опубликован позже.

В челябинский арбитраж также поступил иск о взыскании 87 млн рублей с другого предприятия Гартунгов. «Завод роботов», принадлежащий супруге депутата Марине, не платит за высокотехнологичные комплектующие для своей продукции. На предприятии URA.RU в январе отметили, что вопросами взаимных претензий будут заниматься в соответствии с законом и договором. Жена парламентария, согласно СБИС, выступает мажоритарным акционером ЧКПЗ. Примерно пятая его часть контролируется сыном Андреем, который возглавляет завод.

Обновлено в 21:10 по уральскому времени: 

Позднее информация с «Федресурса» была удалена. «Сумма задолженности взысканная на основании Решения Арбитражного суда Челябинской области от 14.01.2025 года по делу № А76-26992/2024 погашена должником в полном объеме», — говорится в причинах аннулирования опубликованной ранее информации. 

Опубликованная ранее информация была аннулирована
Опубликованная ранее информация была аннулирована
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга хотят обанкротить. Согласно данным «Федресурса», о намерении заявила компания «Глобалтрак Лоджистик». Позднее информация на сайте была аннулирована.  «ООО „Глобалтрак Лоджистик“ является кредитором должника ПАО „Челябинский кузнечно-прессовый завод“. Компания уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО „ЧКПЗ“ банкротом», — отмечено на сайте. Транспортники добавили, что размер задолженности составил 35,5 млн рублей. Долг подтвержден решением арбитража, вынесенным в январе. Обязательства возникли по договору о перевозке грузов, подписанному в начале 2021 года. «Публикация уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ПАО „ЧКПЗ“ осуществлена ООО „Глобалтрак Лоджистик“ в нарушение установленного порядка, до вступления решения арбитражного суда в силу. Задолженность, установленная судом (решение по состоянию на 15 января не опубликовано), будет оплачена в добровольном порядке», — заявили URA.RU в пресс-службе ЧКПЗ. При подготовке материала URA.RU запросило комментарий представителей «Глобалтрак Лоджистик». К моменту публикации ответ не поступил и будет опубликован позже. В челябинский арбитраж также поступил иск о взыскании 87 млн рублей с другого предприятия Гартунгов. «Завод роботов», принадлежащий супруге депутата Марине, не платит за высокотехнологичные комплектующие для своей продукции. На предприятии URA.RU в январе отметили, что вопросами взаимных претензий будут заниматься в соответствии с законом и договором. Жена парламентария, согласно СБИС, выступает мажоритарным акционером ЧКПЗ. Примерно пятая его часть контролируется сыном Андреем, который возглавляет завод. Обновлено в 21:10 по уральскому времени:  Позднее информация с «Федресурса» была удалена. «Сумма задолженности взысканная на основании Решения Арбитражного суда Челябинской области от 14.01.2025 года по делу № А76-26992/2024 погашена должником в полном объеме», — говорится в причинах аннулирования опубликованной ранее информации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...