Семейный завод челябинского депутата Госдумы Гартунга хотели банкротить

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга хотят обанкротить. Согласно данным «Федресурса», о намерении заявила компания «Глобалтрак Лоджистик». Позднее информация на сайте была аннулирована.
«ООО „Глобалтрак Лоджистик“ является кредитором должника ПАО „Челябинский кузнечно-прессовый завод“. Компания уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО „ЧКПЗ“ банкротом», — отмечено на сайте.
Транспортники добавили, что размер задолженности составил 35,5 млн рублей. Долг подтвержден решением арбитража, вынесенным в январе. Обязательства возникли по договору о перевозке грузов, подписанному в начале 2021 года.
«Публикация уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ПАО „ЧКПЗ“ осуществлена ООО „Глобалтрак Лоджистик“ в нарушение установленного порядка, до вступления решения арбитражного суда в силу. Задолженность, установленная судом (решение по состоянию на 15 января не опубликовано), будет оплачена в добровольном порядке», — заявили URA.RU в пресс-службе ЧКПЗ.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарий представителей «Глобалтрак Лоджистик». К моменту публикации ответ не поступил и будет опубликован позже.
В челябинский арбитраж также поступил иск о взыскании 87 млн рублей с другого предприятия Гартунгов. «Завод роботов», принадлежащий супруге депутата Марине, не платит за высокотехнологичные комплектующие для своей продукции. На предприятии URA.RU в январе отметили, что вопросами взаимных претензий будут заниматься в соответствии с законом и договором. Жена парламентария, согласно СБИС, выступает мажоритарным акционером ЧКПЗ. Примерно пятая его часть контролируется сыном Андреем, который возглавляет завод.
Обновлено в 21:10 по уральскому времени:
Позднее информация с «Федресурса» была удалена. «Сумма задолженности взысканная на основании Решения Арбитражного суда Челябинской области от 14.01.2025 года по делу № А76-26992/2024 погашена должником в полном объеме», — говорится в причинах аннулирования опубликованной ранее информации.
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