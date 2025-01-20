Количество новых квартир в Свердловской области резко сократилось

Свердловскстат: в 2024 году количество новых квартир сократилось на 7,9%
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В 2024 году построили на 2987 квартир меньше
В 2024 году построили на 2987 квартир меньше Фото:

В 2024 году в Свердловской области количество новых квартир сократилось на 7,9% по сравнению с 2023 годом. Данные опубликовал Свердловскстат. 

Количество построенных квартир в 2024 году составило 37057 штук, в то время как годом ранее их количество достигало 40014 штук (-7,9%). По данным за прошлый год, 3779 квартир были построены жителями на земельных участках для ведения садоводства.

Суммарно за 2024 год введено в действие 2844,4 тысячи квадратных метров. В 2023 году было введено 2874,5 тысячи «квадратов» площади жилых помещений (-1,05%).  

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В 2024 году в Свердловской области количество новых квартир сократилось на 7,9% по сравнению с 2023 годом. Данные опубликовал Свердловскстат.  Количество построенных квартир в 2024 году составило 37057 штук, в то время как годом ранее их количество достигало 40014 штук (-7,9%). По данным за прошлый год, 3779 квартир были построены жителями на земельных участках для ведения садоводства. Суммарно за 2024 год введено в действие 2844,4 тысячи квадратных метров. В 2023 году было введено 2874,5 тысячи «квадратов» площади жилых помещений (-1,05%).  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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