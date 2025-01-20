Количество новых квартир в Свердловской области резко сократилось

В 2024 году в Свердловской области количество новых квартир сократилось на 7,9% по сравнению с 2023 годом. Данные опубликовал Свердловскстат.
Количество построенных квартир в 2024 году составило 37057 штук, в то время как годом ранее их количество достигало 40014 штук (-7,9%). По данным за прошлый год, 3779 квартир были построены жителями на земельных участках для ведения садоводства.
Суммарно за 2024 год введено в действие 2844,4 тысячи квадратных метров. В 2023 году было введено 2874,5 тысячи «квадратов» площади жилых помещений (-1,05%).
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