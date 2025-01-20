Статусного свердловского силовика, осужденного за взятку, выпустили на свободу

Кассация отправила дело подполковника из Екатеринбурга Шакурова на пересмотр
© Служба новостей «URA.RU»
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Шакуров полгода успел просидеть в колонии Фото:

Седьмой кассационный суд Челябинска отменил решение апелляционной инстанции, отправившей экс-начальника следственного отдела ОП-9 Екатеринбурга подполковника Альберта Шакурова на 7,5 лет в колонию. Бывший полицейский вышел на свободу, а дело его будет пересмотрено. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, информацию подтвердил адвокат Шакурова Алексей Грач.

«Кассационная инстанция отменила приговор и не согласилась с выводами второй инстанции — апелляционной. Шакуров 11 января был освобожден из мест лишения свободы. Сейчас предстоит пересмотр по тем доводам, которые были указаны апелляторами», — сказал Грач. Повторно дело будет рассматриваться снова в апелляции.

Бывший полицейский был задержан оперативниками ФСБ в 2022-м году. Его обвинили в получении взятки суммой 200 тысяч рублей. Сначала Верх-Исетский райсуд назначил ему штраф — два миллиона рублей, что не устроило гособвинителя. Суд второй инстанции (Свердловский областной) пересмотрел приговор и назначил Шакурову реальный срок — 7,5 лет. В основу дела легли показания коллеги Шакурова, которая была его подчиненной и находилась в конфликте. Женщина заявила, что взятку ему передавали через пять посредников, в числе которых была она сама.

«В деле Шакурова мог иметь место оговор. Потому что между посредником и Шакуровым существовали неприязненные отношения. Она работала у него в подчинении, у них были конфликтные случаи по поводу ее недобросовестности. Об этом говорят свидетели-сослуживцы и той, и другого. Это объективные сведения», — добавил Грач.

Он по-прежнему намерен добиваться для подзащитного оправдательного приговора. Адвокат считает, что судом не были приняты доказательства, оправдывающие Шакурова. Например, биллинги — общение полицейского с посредником, которые противоречат показаниям самого посредника. Также Грач указал на тот факт, что подчиненная, давшая показания на Шакурова, позже отказалась от них в суде.

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Седьмой кассационный суд Челябинска отменил решение апелляционной инстанции, отправившей экс-начальника следственного отдела ОП-9 Екатеринбурга подполковника Альберта Шакурова на 7,5 лет в колонию. Бывший полицейский вышел на свободу, а дело его будет пересмотрено. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, информацию подтвердил адвокат Шакурова Алексей Грач. «Кассационная инстанция отменила приговор и не согласилась с выводами второй инстанции — апелляционной. Шакуров 11 января был освобожден из мест лишения свободы. Сейчас предстоит пересмотр по тем доводам, которые были указаны апелляторами», — сказал Грач. Повторно дело будет рассматриваться снова в апелляции. Бывший полицейский был задержан оперативниками ФСБ в 2022-м году. Его обвинили в получении взятки суммой 200 тысяч рублей. Сначала Верх-Исетский райсуд назначил ему штраф — два миллиона рублей, что не устроило гособвинителя. Суд второй инстанции (Свердловский областной) пересмотрел приговор и назначил Шакурову реальный срок — 7,5 лет. В основу дела легли показания коллеги Шакурова, которая была его подчиненной и находилась в конфликте. Женщина заявила, что взятку ему передавали через пять посредников, в числе которых была она сама. «В деле Шакурова мог иметь место оговор. Потому что между посредником и Шакуровым существовали неприязненные отношения. Она работала у него в подчинении, у них были конфликтные случаи по поводу ее недобросовестности. Об этом говорят свидетели-сослуживцы и той, и другого. Это объективные сведения», — добавил Грач. Он по-прежнему намерен добиваться для подзащитного оправдательного приговора. Адвокат считает, что судом не были приняты доказательства, оправдывающие Шакурова. Например, биллинги — общение полицейского с посредником, которые противоречат показаниям самого посредника. Также Грач указал на тот факт, что подчиненная, давшая показания на Шакурова, позже отказалась от них в суде.
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