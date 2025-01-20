Свердловская ГАИ выпустила экстренное предупреждение из-за метели

Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей проявлять особую осторожность на дорогах и выбирать безопасную скорость на фоне утреннего снегопада 21 января. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Автомобилистам нужно учитывать такие факторы, как снижение скорости относительно обычных условий на сухой дороге, чтобы успеть отреагировать на изменения ситуации. Также стоит избегать резких маневров вроде экстренного торможения или крутых поворотов, выполняя все действия плавно и осторожно», — пояснили инспекторы. Обращение опубликовано в telegram-канале управления ГАИ по Свердловской области.
Отмечается, что с приближением вечера и понижением температуры воздуха условия на дорогах станут еще более опасными. «Экипажи ДПС патрулируют трассы в круглосуточном режиме и готовы оказать помощь водителям», — подчеркнули в ГАИ.
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