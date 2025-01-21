«Приехали 10 машин МЧС»: в центре Екатеринбурга экстренно эвакуировали гостиницу. Фото

В центре Екатеринбурга эвакуировали гостиницу «Большой Урал», работает МЧС

21 января 2025 в 17:18 Размер текста - 17 +

Из здания эвакуировали более 60 человек (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 21 января эвакуировали сотрудников и посетителей гостиницы «Большой Урал» (ул. Красноармейская, 1). На место прибыли порядка десяти машин МЧС и несколько карет скорой помощи, рассказал URA.RU читатель. «Здание гостиницы экстренно эвакуировали, людей вывели на улицу. На место оперативно приехали десять машин МЧС и скорая помощь. Говорят, что в здании случилось задымление», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что всего эвакуировали 62 человека, пострадавших нет. В здании горела оконная рама на одном квадратном метре. На месте работали 43 спасателя и 12 единиц техники. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 21 января эвакуировали сотрудников и посетителей гостиницы «Большой Урал» (ул. Красноармейская, 1). На место прибыли порядка десяти машин МЧС и несколько карет скорой помощи, рассказал URA.RU читатель. «Здание гостиницы экстренно эвакуировали, людей вывели на улицу. На место оперативно приехали десять машин МЧС и скорая помощь. Говорят, что в здании случилось задымление», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что всего эвакуировали 62 человека, пострадавших нет. В здании горела оконная рама на одном квадратном метре. На месте работали 43 спасателя и 12 единиц техники.