«Приехали 10 машин МЧС»: в центре Екатеринбурга экстренно эвакуировали гостиницу. Фото

В центре Екатеринбурга эвакуировали гостиницу «Большой Урал», работает МЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, лестница, пожарные
Из здания эвакуировали более 60 человек (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 21 января эвакуировали сотрудников и посетителей гостиницы «Большой Урал» (ул. Красноармейская, 1). На место прибыли порядка десяти машин МЧС и несколько карет скорой помощи, рассказал URA.RU читатель.

«Здание гостиницы экстренно эвакуировали, людей вывели на улицу. На место оперативно приехали десять машин МЧС и скорая помощь. Говорят, что в здании случилось задымление», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что всего эвакуировали 62 человека, пострадавших нет. В здании горела оконная рама на одном квадратном метре. На месте работали 43 спасателя и 12 единиц техники.

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В Екатеринбурге вечером 21 января эвакуировали сотрудников и посетителей гостиницы «Большой Урал» (ул. Красноармейская, 1). На место прибыли порядка десяти машин МЧС и несколько карет скорой помощи, рассказал URA.RU читатель. «Здание гостиницы экстренно эвакуировали, людей вывели на улицу. На место оперативно приехали десять машин МЧС и скорая помощь. Говорят, что в здании случилось задымление», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что всего эвакуировали 62 человека, пострадавших нет. В здании горела оконная рама на одном квадратном метре. На месте работали 43 спасателя и 12 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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