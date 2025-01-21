В Екатеринбурге вечером 21 января эвакуировали сотрудников и посетителей гостиницы «Большой Урал» (ул. Красноармейская, 1). На место прибыли порядка десяти машин МЧС и несколько карет скорой помощи, рассказал URA.RU читатель.
«Здание гостиницы экстренно эвакуировали, людей вывели на улицу. На место оперативно приехали десять машин МЧС и скорая помощь. Говорят, что в здании случилось задымление», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что всего эвакуировали 62 человека, пострадавших нет. В здании горела оконная рама на одном квадратном метре. На месте работали 43 спасателя и 12 единиц техники.
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