22 января 2025

Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Абакан

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Время в пути составит чуть больше трех часов Фото:

Авиакомпания Red Wings с 28 апреля запускает прямые перелеты в Абакан (столица Республики Хакасия). Рейсы будут выполнять два раза в неделю, рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Рейсы WZ-1015/1016 будут выполняться с частотой два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Superjet-100», — пояснили в компании. Время в полете составит чуть больше трех часов.

Расписание рейсов распланировано до конца октября. Вылет из Екатеринбурга в 00:30, прилет в Абакан в 05:25. Обратно самолет будет вылетать в 06:25 по местному времени, а садиться в аэропорту Кольцово в 07:35.

Ранее из Екатеринбурга запустили прямой рейс в Абу-Даби. Перелет осуществляет арабская авиакомпания AirArabia. Новое направление дает возможность путешественникам также летать на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока.

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Авиакомпания Red Wings с 28 апреля запускает прямые перелеты в Абакан (столица Республики Хакасия). Рейсы будут выполнять два раза в неделю, рассказали в пресс-службе перевозчика. «Рейсы WZ-1015/1016 будут выполняться с частотой два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Superjet-100», — пояснили в компании. Время в полете составит чуть больше трех часов. Расписание рейсов распланировано до конца октября. Вылет из Екатеринбурга в 00:30, прилет в Абакан в 05:25. Обратно самолет будет вылетать в 06:25 по местному времени, а садиться в аэропорту Кольцово в 07:35. Ранее из Екатеринбурга запустили прямой рейс в Абу-Даби. Перелет осуществляет арабская авиакомпания AirArabia. Новое направление дает возможность путешественникам также летать на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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