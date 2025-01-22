Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Абакан

23 января 2025 в 12:22 Размер текста - 17 +

Время в пути составит чуть больше трех часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Red Wings с 28 апреля запускает прямые перелеты в Абакан (столица Республики Хакасия). Рейсы будут выполнять два раза в неделю, рассказали в пресс-службе перевозчика. «Рейсы WZ-1015/1016 будут выполняться с частотой два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Superjet-100», — пояснили в компании. Время в полете составит чуть больше трех часов. Расписание рейсов распланировано до конца октября. Вылет из Екатеринбурга в 00:30, прилет в Абакан в 05:25. Обратно самолет будет вылетать в 06:25 по местному времени, а садиться в аэропорту Кольцово в 07:35. Ранее из Екатеринбурга запустили прямой рейс в Абу-Даби. Перелет осуществляет арабская авиакомпания AirArabia. Новое направление дает возможность путешественникам также летать на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания Red Wings с 28 апреля запускает прямые перелеты в Абакан (столица Республики Хакасия). Рейсы будут выполнять два раза в неделю, рассказали в пресс-службе перевозчика. «Рейсы WZ-1015/1016 будут выполняться с частотой два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Superjet-100», — пояснили в компании. Время в полете составит чуть больше трех часов. Расписание рейсов распланировано до конца октября. Вылет из Екатеринбурга в 00:30, прилет в Абакан в 05:25. Обратно самолет будет вылетать в 06:25 по местному времени, а садиться в аэропорту Кольцово в 07:35. Ранее из Екатеринбурга запустили прямой рейс в Абу-Даби. Перелет осуществляет арабская авиакомпания AirArabia. Новое направление дает возможность путешественникам также летать на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока.