Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Абакан

Авиакомпания Red Wings с 28 апреля запускает прямые перелеты в Абакан (столица Республики Хакасия). Рейсы будут выполнять два раза в неделю, рассказали в пресс-службе перевозчика.
«Рейсы WZ-1015/1016 будут выполняться с частотой два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, на воздушных судах Superjet-100», — пояснили в компании. Время в полете составит чуть больше трех часов.
Расписание рейсов распланировано до конца октября. Вылет из Екатеринбурга в 00:30, прилет в Абакан в 05:25. Обратно самолет будет вылетать в 06:25 по местному времени, а садиться в аэропорту Кольцово в 07:35.
Ранее из Екатеринбурга запустили прямой рейс в Абу-Даби. Перелет осуществляет арабская авиакомпания AirArabia. Новое направление дает возможность путешественникам также летать на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока.
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