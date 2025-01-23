ФАС одернула главу Ирбитского молокозавода после слов о росте цен

ФАС выдала предостережение главе Ирбитского молокозавода после слов о росте цен
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ФАС выслала Бачерикову предостережение
ФАС выслала Бачерикову предостережение Фото:

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдало предостережение генеральному директору Ирбитского молочного завода, депутату заксо от КПРФ Григорию Бачерикову после его публичного прогноза о повышении цен на молоко. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФАС. 

«Предостережение выдано в связи с публичным заявлением о грядущем росте цен на молоко и молочную продукцию. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты, [...] как руководство к действию», — следует из сообщения. В ФАС отметили, что предостережение выдано для того, чтобы не допустить нарушение закона о защите конкуренции. 

Ранее Григорий Бачериков заявил, что цены на молоко продолжат расти в пределах уровня инфляции в стране. По его словам, в 2024 году причиной для повышения стоимости молочной продукции стали подорожавшие энергоносители, корма и молоко-сырье.

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Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдало предостережение генеральному директору Ирбитского молочного завода, депутату заксо от КПРФ Григорию Бачерикову после его публичного прогноза о повышении цен на молоко. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФАС.  «Предостережение выдано в связи с публичным заявлением о грядущем росте цен на молоко и молочную продукцию. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты, [...] как руководство к действию», — следует из сообщения. В ФАС отметили, что предостережение выдано для того, чтобы не допустить нарушение закона о защите конкуренции.  Ранее Григорий Бачериков заявил, что цены на молоко продолжат расти в пределах уровня инфляции в стране. По его словам, в 2024 году причиной для повышения стоимости молочной продукции стали подорожавшие энергоносители, корма и молоко-сырье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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