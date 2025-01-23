Медведев: действия ВС РФ являются лучшим ответом на ультиматумы Зеленского

Действия ВС РФ и победа России в конфликте являются лучшим ответом на ультиматумы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Очевидно, что лучшим ответом на ультиматумы [Зеленского] являются действия вооруженных сил [России] и победа», — сообщил Дмитрий Медведев на заседании со спецгруппой военно-промышленной комиссии (ВПК). Видео с заседания он выложил на своей странице «ВКонтакте». Заседание проводилось на пораженном ВСУ Брянском химическом заводе.
Медведев отметил, что удары ВСУ призваны снизить потенциал ВС РФ и нанести ущерб его экономике, но на самом деле они только пугают мирных людей. Также зампред Совбеза РФ обсудил со спецгруппой ВПК увеличение производства средств ПВО и усиление защиты промышленных и других объектов от ударов ВСУ.
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