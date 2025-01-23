Медведев: действия ВС РФ являются лучшим ответом на ультиматумы Зеленского

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Медведев заявил, что победа ВС РФ будет лучшим ответом на ультиматумы Зеленского
Медведев заявил, что победа ВС РФ будет лучшим ответом на ультиматумы Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действия ВС РФ и победа России в конфликте являются лучшим ответом на ультиматумы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что лучшим ответом на ультиматумы [Зеленского] являются действия вооруженных сил [России] и победа», — сообщил Дмитрий Медведев на заседании со спецгруппой военно-промышленной комиссии (ВПК). Видео с заседания он выложил на своей странице «ВКонтакте». Заседание проводилось на пораженном ВСУ Брянском химическом заводе.

Медведев отметил, что удары ВСУ призваны снизить потенциал ВС РФ и нанести ущерб его экономике, но на самом деле они только пугают мирных людей. Также зампред Совбеза РФ обсудил со спецгруппой ВПК увеличение производства средств ПВО и усиление защиты промышленных и других объектов от ударов ВСУ.

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Действия ВС РФ и победа России в конфликте являются лучшим ответом на ультиматумы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Очевидно, что лучшим ответом на ультиматумы [Зеленского] являются действия вооруженных сил [России] и победа», — сообщил Дмитрий Медведев на заседании со спецгруппой военно-промышленной комиссии (ВПК). Видео с заседания он выложил на своей странице «ВКонтакте». Заседание проводилось на пораженном ВСУ Брянском химическом заводе. Медведев отметил, что удары ВСУ призваны снизить потенциал ВС РФ и нанести ущерб его экономике, но на самом деле они только пугают мирных людей. Также зампред Совбеза РФ обсудил со спецгруппой ВПК увеличение производства средств ПВО и усиление защиты промышленных и других объектов от ударов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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