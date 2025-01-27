«Птица-паразит»: депутат предложил штрафовать свердловчан, кормящих голубей

Депутат Вегнер: надо штрафовать свердловчан за кормление голубей

28 января 2025 в 08:46 Размер текста - 17 +

В будущем горожане могут поплатиться за любовь к пернатым Фото: Размик Закарян © URA.RU Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер считает, что горожан, активно подкармливающих голубей, следует штрафовать. Таким мнением он поделился в разговоре с URA.RU и объяснил, почему. «Я считаю, что надо вносить какие-то законодательные акты, надо штрафовать, во всем мире за это штрафуют. Голубь — один из разносчиков большого вида заболеваний. Как бы мы не относились к Пикассо и его голубю мира — это единственная абсолютная птица-паразит. В природе никогда от нее никакой пользы нет: червяков не собирает, кормится только рядом с человеком, клюет зерно, семена. Другой она функции не несет», — заявил депутат, который возглавляет рабочую группы по исполнению закона об ответственном отношении к животным. Периодически дискуссии — стоит ли кормить голубей — возникают в разных регионах России. Например, подобный опрос был проведен в Ноябрьске (ЯНАО). Там прошло голосование, где большинство горожан высказались за запрет беспорядочного кормления голубей, аргументировав тем, что птицы загрязняют город и разносят опасные болезни — например, орнитоз. Однако на законодательном уровне эта инициатива применения не нашла. Между тем голубей действительно запрещено кормить во многих странах мира или отдельных городах: Великобритании, Германии, Испании, Таиланде, Вене (Австрия), Венеции (Италия), Хельсинки (Финляндия). За нарушение запрета там предусмотрены крупные штрафы. А в Гонконге вообще за кормление этих птиц можно на год угодить в тюрьму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер считает, что горожан, активно подкармливающих голубей, следует штрафовать. Таким мнением он поделился в разговоре с URA.RU и объяснил, почему. «Я считаю, что надо вносить какие-то законодательные акты, надо штрафовать, во всем мире за это штрафуют. Голубь — один из разносчиков большого вида заболеваний. Как бы мы не относились к Пикассо и его голубю мира — это единственная абсолютная птица-паразит. В природе никогда от нее никакой пользы нет: червяков не собирает, кормится только рядом с человеком, клюет зерно, семена. Другой она функции не несет», — заявил депутат, который возглавляет рабочую группы по исполнению закона об ответственном отношении к животным. Периодически дискуссии — стоит ли кормить голубей — возникают в разных регионах России. Например, подобный опрос был проведен в Ноябрьске (ЯНАО). Там прошло голосование, где большинство горожан высказались за запрет беспорядочного кормления голубей, аргументировав тем, что птицы загрязняют город и разносят опасные болезни — например, орнитоз. Однако на законодательном уровне эта инициатива применения не нашла. Между тем голубей действительно запрещено кормить во многих странах мира или отдельных городах: Великобритании, Германии, Испании, Таиланде, Вене (Австрия), Венеции (Италия), Хельсинки (Финляндия). За нарушение запрета там предусмотрены крупные штрафы. А в Гонконге вообще за кормление этих птиц можно на год угодить в тюрьму.