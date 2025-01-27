МВД ответило на обвинения в пытках в отделе полиции в Москве

МВД отвергло обвинения в пытках Магомеда Магомедова
© Служба новостей «URA.RU»
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МВД опровергло информацию Магомедова об изнасиловании, правдоподобность других обвинений уточняется
МВД опровергло информацию Магомедова об изнасиловании, правдоподобность других обвинений уточняется Фото:

Полицейские не совершали действий против половой неприкосновенности 26-летнего дагестанца Магомеда Магомедова. Заявления о применении недозволенных методов дознания не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе московского МВД после того, как telegram-каналы распространили заявления Магомедова о пытках и насилии. 

«В отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения», — отметили в МВД, их данные передает РБК. Отмечается, что информация о применении сотрудниками электрошокера еще уточняется. Также назначена экспертиза для установления причин микротравм на теле Магомедова. 

Магомедов был задержан 20 января, он подозревается в переделывании травматического оружия в огнестрельное. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия. Задержанный выразил готовность сотрудничать с полицией.

После этого Магомедов обратился в СК РФ и заявил о том, что сотрудники полиции его якобы избивали, пытали электрошокером и насиловали шваброй. Все это, по словам задержанного, происходило в отделе полиции Ленинского городского округа. 

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Полицейские не совершали действий против половой неприкосновенности 26-летнего дагестанца Магомеда Магомедова. Заявления о применении недозволенных методов дознания не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе московского МВД после того, как telegram-каналы распространили заявления Магомедова о пытках и насилии.  «В отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения», — отметили в МВД, их данные передает РБК. Отмечается, что информация о применении сотрудниками электрошокера еще уточняется. Также назначена экспертиза для установления причин микротравм на теле Магомедова.  Магомедов был задержан 20 января, он подозревается в переделывании травматического оружия в огнестрельное. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия. Задержанный выразил готовность сотрудничать с полицией. После этого Магомедов обратился в СК РФ и заявил о том, что сотрудники полиции его якобы избивали, пытали электрошокером и насиловали шваброй. Все это, по словам задержанного, происходило в отделе полиции Ленинского городского округа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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