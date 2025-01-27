МВД ответило на обвинения в пытках в отделе полиции в Москве

Полицейские не совершали действий против половой неприкосновенности 26-летнего дагестанца Магомеда Магомедова. Заявления о применении недозволенных методов дознания не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе московского МВД после того, как telegram-каналы распространили заявления Магомедова о пытках и насилии.
«В отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения», — отметили в МВД, их данные передает РБК. Отмечается, что информация о применении сотрудниками электрошокера еще уточняется. Также назначена экспертиза для установления причин микротравм на теле Магомедова.
Магомедов был задержан 20 января, он подозревается в переделывании травматического оружия в огнестрельное. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия. Задержанный выразил готовность сотрудничать с полицией.
После этого Магомедов обратился в СК РФ и заявил о том, что сотрудники полиции его якобы избивали, пытали электрошокером и насиловали шваброй. Все это, по словам задержанного, происходило в отделе полиции Ленинского городского округа.
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