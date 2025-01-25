Глава Дагестана заступился за уроженца республики после пыток: обращение направлено Бастрыкину и Колокольцеву

Правоохранительные органы должны объективно и справедливо провести расследование жалоб уроженца Дагестана на совершенные в отношении него пытки. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов и направил свое обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
Поводом для сообщения стали жалобы задержанного по подозрению в незаконном изготовлении оружия Магомеда Магомедова на пытки в одном из отделов полиции в Московской области. Подробнее об истории, которая приобрела федеральный масштаб и вынудила Меликова обратиться к главам ведомств, — в материале URA.RU.
Органы подозревают Магомедова в изготовлении оружия
Задержанный мужчина подозревается в переделка травматического оружия в огнестрельное, писал telegram-канал Baza. По данным МВД России, Магомедов может быть причастен к терроризму. После его задержания было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении оружия, а срок задержания продлен на 72 часа. Магомедов выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами и давать показания.
Жалобы на пытки в отделе полиции
Проживающий в Подмосковье Магомедов после задержания обратился в Следственный комитет с заявлением. В нем подозреваемый заявил о пытках, произошедших в отделе полиции Ленинского городского округа. По словам мужчины, 20 января его забрали из дома и отвезли в подведомственное здание, где начали применять шокер и избивать.
Магомедов также отметил, что для насилия один из сотрудников использовал швабру. Задержанный заявляет, что все произошедшее сотрудники снимали на видеокамеру и угрожали отправить кадры родственникам в случае разглашения информации об их действиях.
URA.RU направило запрос в МВД России по Московской области с просьбой дать комментарий. Официального подтверждения происшествия не было.
Глава Дагестана вступился за земляка и призвал к справедливости
Меликов в telegram-канале попросил Колокольцева и Бастрыкина проконтролировать расследование по факту обращения уроженца региона относительно пыток в полицейском отделе в Московской области. Глава Дагестана также признал, что иногда происходят случаи, когда молодые жители республики ведут себя некорректно в других субъектах России. Он призвал к справедливому и объективному отношению к ситуации со стороны органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.