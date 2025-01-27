В Тракторозаводском районе Челябинска в микрорайоне Чурилово построят новую дорогу длиной 2 568 метров. Это будет магистраль общегородского значения. Документацию по планировке территории утвердили после проведенных общественных обсуждений, сообщается в документации, опубликованной 27 января на сайте мэрии.
«Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории по проспекту имени Давыдова В. Ф. от улицы Хохрякова до улицы Зальцмана в Тракторозаводском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.
Проектируемая автомобильная дорога станет магистралью общегородского значения третьего класса. Ее длина по проекту — 2 568 метров, ширина — 14,7 метров, а ширина тротуара — 3,50 — 3,75 метров. Дорога будет капитальной, асфальтированной.
Проект был одобрен градостроительной комиссией после проведения общественных обсуждений от 17 декабря. В ходе общественных обсуждений предложений и замечаний не поступало.
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