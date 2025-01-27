Пермский футбольный клуб «Амкар» нашел нового старшего тренера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клуб подписал контракт с тренером из Саранска
Клуб подписал контракт с тренером из Саранска Фото:

Старшим тренером в пермский футбольный клуб «Амкар» назначен Ярослав Мочалов из Саранска. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Ярослав Мочалов — старший тренер „Амкар Пермь“», — сказано в сообщении. Уточняется, что он работал в клубах «Саранск», «Чайка», «Мордовия» и брянском «Динамо».

После смены руководства клуба назначение Мочалова стало первым. В январе 2025 года президентом «Амкара» стал Дмитрий Мартынов. До этого он был заместителем руководителя краевого УФСБ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Старшим тренером в пермский футбольный клуб «Амкар» назначен Ярослав Мочалов из Саранска. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «Ярослав Мочалов — старший тренер „Амкар Пермь“», — сказано в сообщении. Уточняется, что он работал в клубах «Саранск», «Чайка», «Мордовия» и брянском «Динамо». После смены руководства клуба назначение Мочалова стало первым. В январе 2025 года президентом «Амкара» стал Дмитрий Мартынов. До этого он был заместителем руководителя краевого УФСБ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...