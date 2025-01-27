Пермский футбольный клуб «Амкар» нашел нового старшего тренера

Клуб подписал контракт с тренером из Саранска
Старшим тренером в пермский футбольный клуб «Амкар» назначен Ярослав Мочалов из Саранска. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Ярослав Мочалов — старший тренер „Амкар Пермь“», — сказано в сообщении. Уточняется, что он работал в клубах «Саранск», «Чайка», «Мордовия» и брянском «Динамо».
После смены руководства клуба назначение Мочалова стало первым. В январе 2025 года президентом «Амкара» стал Дмитрий Мартынов. До этого он был заместителем руководителя краевого УФСБ.
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