Дорожные службы в Челябинской области переведены в режим максимальной готовности

В Челябинской области дорожные службы переведены в режим максимальной готовности из-за снегопада, который обрушился на регион с 27 по 28 января. Последствия непогоды ликвидируют 163 единицы спецтехники, сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Ночью с 27 на 28 января на территории всей Челябинской области сложились неблагоприятные погодные условия — выпали обильные осадки, на дорогах наблюдается гололедица. Дорожные организации приведены в режим максимальной готовности, на уборке снега на региональных дорогах в течение суток работали 163 единицы спецтехники», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Днем 28 января продолжается патрульная расчистка. При необходимости количество техники в течение дня будет увеличено, добавили в ведомстве.
Накануне, из-за ожидаемых сильных снегопадов, глава Челябинска Алексей Лошкин распорядился усилить работу по уборке снега в городе. В ночь на 28 января в городе было задействовано 207 единиц техники и более 200 рабочих для очистки улиц, а в дневное время — 265 единиц техники и 608 работников. Это позволило оперативно реагировать на изменения погодных условий и поддерживать дороги в надлежащем состоянии.
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