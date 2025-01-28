У россиян начали конфисковывать мясную и молочную продукцию из ЕС

На границе России зафиксированы случаи конфискации молочных и мясных продуктов, привезенных туристами из стран Европейского союза. Однако штрафы за такие нарушения не предусмотрены. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Понятно, что люди привыкли привозить из-за границы в качестве сувениров конфеты, сыр, хамон и т.д., но сейчас надо быть внимательным, заранее уточнять правила ввоза и соблюдать таможенные формальности. Тем более что правила везде разные, в том числе ограничения по ввозу тех или иных пищевых продуктов», — заявил Горин. Его слова передает РБК.
Дополнительно, вице-президент РСТ Георгий Мохов подчеркнул, что конфискованные продукты подлежат уничтожению, а процедура оформления протокола может занять долгое время. Он также посоветовал покупать продукты в странах, которые не входят в состав ЕС, чтобы избежать подобных проблем на таможне.
Ранее Россельхознадзор объявил о введении запрета на импорт животноводческой продукции из стран ЕС в связи с распространением ящура. Это острое вирусное заболевание, которое преимущественно поражает крупный рогатый скот, свиней, коз, овец и оленей. Оно может передаваться человеку через употребление молока или мяса инфицированных животных.
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