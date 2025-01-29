В Челябинске владелец популярного пивного ресторана открывает бар

В Челябинске открылся бар «Лаборатория пива»
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Ройтенберг открыл новый бар под брендом «Лаборатория пива»
Илья Ройтенберг открыл новый бар под брендом «Лаборатория пива» Фото:

В Челябинске открылся бар «Лаборатория пива» от одноименных завода и ресторана. Как сообщила URA.RU управляющая бара, от точки на Кирова заведение будет отличаться меню и импортными сортами слабоалкогольного напитка.

«Топовые позиции нашего ресторана также будут представлены в баре. Меню будет таким же разнообразным по горячему и закускам, например, появятся бургер и стейк, которых нет на Кирова. В карту бара добавлены не только сорта нашего производства, но и импортное пиво», — уточнили URA.RU в «Лаборатории пива».

Пока заведение работает в техническом режиме. Как сообщили URA.RU в заведении, официальное открытие бара запланировано на 1 февраля.

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В Челябинске открылся бар «Лаборатория пива» от одноименных завода и ресторана. Как сообщила URA.RU управляющая бара, от точки на Кирова заведение будет отличаться меню и импортными сортами слабоалкогольного напитка. «Топовые позиции нашего ресторана также будут представлены в баре. Меню будет таким же разнообразным по горячему и закускам, например, появятся бургер и стейк, которых нет на Кирова. В карту бара добавлены не только сорта нашего производства, но и импортное пиво», — уточнили URA.RU в «Лаборатории пива». Пока заведение работает в техническом режиме. Как сообщили URA.RU в заведении, официальное открытие бара запланировано на 1 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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