Военная академия в Санкт-Петербурге открывает кафедру робототехники и БПЛА

В Санкт-Петербурге на базе Военной академии Росгвардии впервые создается кафедра роботехники и беспилотных летательных аппаратов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Начальник Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии генерал-майор Андрей Кийко и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской подписали соглашение о сотрудничестве», — сообщается в официальной группе в VK «Росгвардия. Северо-Западный округ». Соглашение направлено на укрепление взаимодействия в области робототехники.
Кафедра роботехники и беспилотных летательных аппаратов станет площадкой для разработки новых учебных дисциплин и инновационных подходов к применению робототехнических систем как в мирных, так и в военных целях. Генерал-майор Андрей Кийко подчеркнул, что это сотрудничество позволит освоить новые технологии и подготовить специалистов высокого класса для решения служебно-боевых задач.
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