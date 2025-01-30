Военная академия в Санкт-Петербурге открывает кафедру робототехники и БПЛА

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В Санкт-Петербурге на базе Военной академии Росгвардии впервые создается кафедра роботехники и беспилотных летательных аппаратов
В Санкт-Петербурге на базе Военной академии Росгвардии впервые создается кафедра роботехники и беспилотных летательных аппаратов Фото:

В Санкт-Петербурге на базе Военной академии Росгвардии впервые создается кафедра роботехники и беспилотных летательных аппаратов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Начальник Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии генерал-майор Андрей Кийко и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской подписали соглашение о сотрудничестве», — сообщается в официальной группе в VK «Росгвардия. Северо-Западный округ». Соглашение направлено на укрепление взаимодействия в области робототехники.

Кафедра роботехники и беспилотных летательных аппаратов станет площадкой для разработки новых учебных дисциплин и инновационных подходов к применению робототехнических систем как в мирных, так и в военных целях. Генерал-майор Андрей Кийко подчеркнул, что это сотрудничество позволит освоить новые технологии и подготовить специалистов высокого класса для решения служебно-боевых задач.

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В Санкт-Петербурге на базе Военной академии Росгвардии впервые создается кафедра роботехники и беспилотных летательных аппаратов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, сообщили в пресс-службе Росгвардии. «Начальник Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии генерал-майор Андрей Кийко и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской подписали соглашение о сотрудничестве», — сообщается в официальной группе в VK «Росгвардия. Северо-Западный округ». Соглашение направлено на укрепление взаимодействия в области робототехники. Кафедра роботехники и беспилотных летательных аппаратов станет площадкой для разработки новых учебных дисциплин и инновационных подходов к применению робототехнических систем как в мирных, так и в военных целях. Генерал-майор Андрей Кийко подчеркнул, что это сотрудничество позволит освоить новые технологии и подготовить специалистов высокого класса для решения служебно-боевых задач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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