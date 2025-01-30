30 января 2025

Челябинская школьница спасла погибающего на пожаре мужчину. Видео

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Прибывшие на место ЧП пожарные смогли спасти челябинца
Прибывшие на место ЧП пожарные смогли спасти челябинца Фото:

В городе Сатка (Челябинская область) пятиклассница Кира возвращалась домой с тренировки. Услышав крики о помощи из горящего дома, девочка позвонила в пожарную охрану и своим неравнодушным поступком спасла мужчине жизнь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Прибывшие после звонка 12-летней девочки сотрудники МЧС России на цокольном этаже нашли обессиленного мужчину. Он надышался дымом и уже не мог передвигаться», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Погорельца передали врачам. Огонь спасатели в частном доме потушили на 16 квадратных метрах.

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В городе Сатка (Челябинская область) пятиклассница Кира возвращалась домой с тренировки. Услышав крики о помощи из горящего дома, девочка позвонила в пожарную охрану и своим неравнодушным поступком спасла мужчине жизнь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «Прибывшие после звонка 12-летней девочки сотрудники МЧС России на цокольном этаже нашли обессиленного мужчину. Он надышался дымом и уже не мог передвигаться», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Погорельца передали врачам. Огонь спасатели в частном доме потушили на 16 квадратных метрах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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