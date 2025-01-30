В городе Сатка (Челябинская область) пятиклассница Кира возвращалась домой с тренировки. Услышав крики о помощи из горящего дома, девочка позвонила в пожарную охрану и своим неравнодушным поступком спасла мужчине жизнь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Прибывшие после звонка 12-летней девочки сотрудники МЧС России на цокольном этаже нашли обессиленного мужчину. Он надышался дымом и уже не мог передвигаться», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Погорельца передали врачам. Огонь спасатели в частном доме потушили на 16 квадратных метрах.
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