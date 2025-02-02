Мужчина спас женщину и двух детей на пожаре в Пермском крае

К тушению привлекли 11 специалистов и пять единиц техники
Во время пожара в поселке Селянка (Пермский край) мужчина спас из пожара трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«В поселке Селянка загорелся частный дом с надворными постройками. Мужчина эвакуировал женщину и двух детей через оконный проем», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Возгорание затронуло 124 квадратных метра. К тушению привлекли 11 специалистов и пять единиц техники. Причина возгорания выясняется.
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