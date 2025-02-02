02 февраля 2025
01 февраля 2025

Мужчина спас женщину и двух детей на пожаре в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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К тушению привлекли 11 специалистов и пять единиц техники
К тушению привлекли 11 специалистов и пять единиц техники Фото:

Во время пожара в поселке Селянка (Пермский край) мужчина спас из пожара трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В поселке Селянка загорелся частный дом с надворными постройками. Мужчина эвакуировал женщину и двух детей через оконный проем», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Возгорание затронуло 124 квадратных метра. К тушению привлекли 11 специалистов и пять единиц техники. Причина возгорания выясняется.

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Во время пожара в поселке Селянка (Пермский край) мужчина спас из пожара трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «В поселке Селянка загорелся частный дом с надворными постройками. Мужчина эвакуировал женщину и двух детей через оконный проем», — сообщили в telegram-канале ведомства. Возгорание затронуло 124 квадратных метра. К тушению привлекли 11 специалистов и пять единиц техники. Причина возгорания выясняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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