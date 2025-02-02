02 февраля 2025

На север Свердловской области обрушился ледяной дождь. Видео

В Краснотурьинске пошел ледяной дождь
© Служба новостей «URA.RU»
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В Краснотурьинск пришло похолодание.
В Краснотурьинск пришло похолодание. Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) пошел ледяной дождь. Об этом сообщают очевидцы.

«Минус 15, ледяной дождь, не сильный, но есть», — говорится в видео, которое записал подписчик telegram-канала «Серовский тракт Онлайн».

О том, что на регион надвигается похолодание, URA.RU сообщило утром 2 февраля. Из-за антициклона оно продлится до 15-го. Ночью температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса, на севере — может опуститься до -7 или -12 градусов. Днем ожидается от -3 до +2 градусов, на севере области — до -10 или -15 градусов.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) пошел ледяной дождь. Об этом сообщают очевидцы. «Минус 15, ледяной дождь, не сильный, но есть», — говорится в видео, которое записал подписчик telegram-канала «Серовский тракт Онлайн». О том, что на регион надвигается похолодание, URA.RU сообщило утром 2 февраля. Из-за антициклона оно продлится до 15-го. Ночью температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса, на севере — может опуститься до -7 или -12 градусов. Днем ожидается от -3 до +2 градусов, на севере области — до -10 или -15 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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