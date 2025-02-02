В Краснотурьинске (Свердловская область) пошел ледяной дождь. Об этом сообщают очевидцы.
«Минус 15, ледяной дождь, не сильный, но есть», — говорится в видео, которое записал подписчик telegram-канала «Серовский тракт Онлайн».
О том, что на регион надвигается похолодание, URA.RU сообщило утром 2 февраля. Из-за антициклона оно продлится до 15-го. Ночью температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса, на севере — может опуститься до -7 или -12 градусов. Днем ожидается от -3 до +2 градусов, на севере области — до -10 или -15 градусов.
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