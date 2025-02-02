Зарплаты зампредов и аудиторов КСП Пермского края увеличатся

Контрольно-счетная палата Пермского края предложила увеличить фонд зарплаты своих заместителей председателя и аудиторов на 4,3 млн рублей в 2025 году. Об этом сообщается в законопроекте, внесенном в региональный парламент.
«Предлагаемые изменения коснутся двух заместителей председателя КСП и семи аудиторов. Фонд оплаты труда для них предлагается увеличить на 4,3 млн рублей в 2025 году и на 4,4 млн рублей ежегодно в 2026-2027 годах» , — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документ.
Для финансирования увеличения заработных плат планируется использовать остатки бюджета Пермского края по итогам 2024 года. Рассмотрение законопроекта запланировано на февральское заседание заксобрания в двух чтениях.
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