02 февраля 2025
01 февраля 2025

Зарплаты зампредов и аудиторов КСП Пермского края увеличатся

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты увеличатся в 2025 году
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Контрольно-счетная палата Пермского края предложила увеличить фонд зарплаты своих заместителей председателя и аудиторов на 4,3 млн рублей в 2025 году. Об этом сообщается в законопроекте, внесенном в региональный парламент.

«Предлагаемые изменения коснутся двух заместителей председателя КСП и семи аудиторов. Фонд оплаты труда для них предлагается увеличить на 4,3 млн рублей в 2025 году и на 4,4 млн рублей ежегодно в 2026-2027 годах» , — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документ.

Для финансирования увеличения заработных плат планируется использовать остатки бюджета Пермского края по итогам 2024 года. Рассмотрение законопроекта запланировано на февральское заседание заксобрания в двух чтениях.

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Контрольно-счетная палата Пермского края предложила увеличить фонд зарплаты своих заместителей председателя и аудиторов на 4,3 млн рублей в 2025 году. Об этом сообщается в законопроекте, внесенном в региональный парламент. «Предлагаемые изменения коснутся двух заместителей председателя КСП и семи аудиторов. Фонд оплаты труда для них предлагается увеличить на 4,3 млн рублей в 2025 году и на 4,4 млн рублей ежегодно в 2026-2027 годах» , — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на документ. Для финансирования увеличения заработных плат планируется использовать остатки бюджета Пермского края по итогам 2024 года. Рассмотрение законопроекта запланировано на февральское заседание заксобрания в двух чтениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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