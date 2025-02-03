Движение на Пермском тракте ограничат на полдня

На 167-м километре трассы Екатеринбург — Пермь ограничат движение транспорта 4 февраля с 09:00 до 18:00. На время ремонта на участке организуют реверсивное движение, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Информирование пользователей дорог на 4 февраля. Возле села Быково с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения.
Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — подчеркнули дорожники.
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