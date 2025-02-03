Движение на Пермском тракте ограничат на полдня

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Частичное перекрытие движения на мосту по ул Бурова Петрова. Курган , сужение полос, мост бурова петрова, перекрытие полосы
На участке будут проводить ремонт (архивное фото) Фото:

На 167-м километре трассы Екатеринбург — Пермь ограничат движение транспорта 4 февраля с 09:00 до 18:00. На время ремонта на участке организуют реверсивное движение, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Информирование пользователей дорог на 4 февраля. Возле села Быково с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения.

Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — подчеркнули дорожники.

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На 167-м километре трассы Екатеринбург — Пермь ограничат движение транспорта 4 февраля с 09:00 до 18:00. На время ремонта на участке организуют реверсивное движение, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Информирование пользователей дорог на 4 февраля. Возле села Быково с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы по ямочному ремонту. Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения. Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — подчеркнули дорожники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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