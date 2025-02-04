Общество РПН зафиксировал загрязнение воздуха из-за пожара в цеху под Екатеринбургом 04 февраля 2025 в 15:45 Размер текста - 17 + Загрязнение воздуха зафиксировали на двух улицах в районе места ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Качество воздуха в районе цеха по производству полиэтилена в поселке Полеводство, где случился крупный пожар, испортилось. Санврачи зафиксировали превышение нормативов по нескольким показателям, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «Пробы отобраны на улицах 3-й Яшмовой и Старожилов. В обеих точках отбора проб установлено превышение нормативов по показателям „бензол“, „ксилол“, „толуол“, „этилбензол“, „стирол“. Гигиенические нормативы превышены незначительно: от 1,1 до 1,3 ПДК», — пояснили в ведомстве. Еще на улице Старожилов обнаружено превышение углерода. Пожар случился ранним утром 4 февраля. Его площадь достигла двух тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 14 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Сразу же после ликвидации возгорания РПН призвал жителей не выходить на улицу, носить маски и не открывать окна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Качество воздуха в районе цеха по производству полиэтилена в поселке Полеводство, где случился крупный пожар, испортилось. Санврачи зафиксировали превышение нормативов по нескольким показателям, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «Пробы отобраны на улицах 3-й Яшмовой и Старожилов. В обеих точках отбора проб установлено превышение нормативов по показателям „бензол“, „ксилол“, „толуол“, „этилбензол“, „стирол“. Гигиенические нормативы превышены незначительно: от 1,1 до 1,3 ПДК», — пояснили в ведомстве. Еще на улице Старожилов обнаружено превышение углерода. Пожар случился ранним утром 4 февраля. Его площадь достигла двух тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 14 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Сразу же после ликвидации возгорания РПН призвал жителей не выходить на улицу, носить маски и не открывать окна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям