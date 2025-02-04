РПН зафиксировал загрязнение воздуха из-за пожара в цеху под Екатеринбургом

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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, вирус
Загрязнение воздуха зафиксировали на двух улицах в районе места ЧП Фото:

Качество воздуха в районе цеха по производству полиэтилена в поселке Полеводство, где случился крупный пожар, испортилось. Санврачи зафиксировали превышение нормативов по нескольким показателям, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Пробы отобраны на улицах 3-й Яшмовой и Старожилов. В обеих точках отбора проб установлено превышение нормативов по показателям „бензол“, „ксилол“, „толуол“, „этилбензол“, „стирол“. Гигиенические нормативы превышены незначительно: от 1,1 до 1,3 ПДК», — пояснили в ведомстве. Еще на улице Старожилов обнаружено превышение углерода.

Пожар случился ранним утром 4 февраля. Его площадь достигла двух тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 14 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Сразу же после ликвидации возгорания РПН призвал жителей не выходить на улицу, носить маски и не открывать окна.

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Качество воздуха в районе цеха по производству полиэтилена в поселке Полеводство, где случился крупный пожар, испортилось. Санврачи зафиксировали превышение нормативов по нескольким показателям, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «Пробы отобраны на улицах 3-й Яшмовой и Старожилов. В обеих точках отбора проб установлено превышение нормативов по показателям „бензол“, „ксилол“, „толуол“, „этилбензол“, „стирол“. Гигиенические нормативы превышены незначительно: от 1,1 до 1,3 ПДК», — пояснили в ведомстве. Еще на улице Старожилов обнаружено превышение углерода. Пожар случился ранним утром 4 февраля. Его площадь достигла двух тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 14 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Сразу же после ликвидации возгорания РПН призвал жителей не выходить на улицу, носить маски и не открывать окна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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