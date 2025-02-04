РПН зафиксировал загрязнение воздуха из-за пожара в цеху под Екатеринбургом

Качество воздуха в районе цеха по производству полиэтилена в поселке Полеводство, где случился крупный пожар, испортилось. Санврачи зафиксировали превышение нормативов по нескольким показателям, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Пробы отобраны на улицах 3-й Яшмовой и Старожилов. В обеих точках отбора проб установлено превышение нормативов по показателям „бензол“, „ксилол“, „толуол“, „этилбензол“, „стирол“. Гигиенические нормативы превышены незначительно: от 1,1 до 1,3 ПДК», — пояснили в ведомстве. Еще на улице Старожилов обнаружено превышение углерода.
Пожар случился ранним утром 4 февраля. Его площадь достигла двух тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы 14 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Сразу же после ликвидации возгорания РПН призвал жителей не выходить на улицу, носить маски и не открывать окна.
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