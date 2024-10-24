РБК: взлет акций Ашинского завода стал яркой аномалией фондового рынка России

25 октября 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Ашинский метзавод занимает 77 место по объемам торгов в ренкинге компаний РБК 100 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взлет акций Ашинского металлургического завода (Челябинская область) стал самой яркой аномалией фондового рынка России в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный ренкинг компаний. «Взлеты и падения акций Ашинского метзавода были одними из самых сильных на рынке в этом году. Цена к середине сентября взлетела на 209% по сравнению с началом года. Но к концу октября бумаги растеряли весь прирост», — говорится в статье издания. Ашинский метзавод занимает 77 место по объемам торгов в ренкинге компаний РБК 100. Ренкинг составлялся на основе биржевых оборотов акций компаний за минувший год. Он охватывает 12 месяцев начиная с октября 2023 года по сентябрь 2024 года включительно. Ашинский метзавод более 20 лет не выплачивал дивиденды владельцам акций. 12 августа на совете директоров было заявлено о начале выплат за первое полугодие. Стоимость одной акции составляла 77 рублей. На фоне этой новости акций Ашинского метзавода взлетели в стоимости более чем на 22% на Московской бирже. Стартовали торги на 94,3 рубля, завершили на 113,04 рубля. Рост котировок продолжался несколько дней, и к 22 августа бумаги подорожали более чем на 100% — до 185,6 рубля за акцию. На максимуме рост котировок достигал 209% по сравнению с началом года. К концу октября акции АМЗ растеряли почти весь рост за последний год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взлет акций Ашинского металлургического завода (Челябинская область) стал самой яркой аномалией фондового рынка России в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный ренкинг компаний. «Взлеты и падения акций Ашинского метзавода были одними из самых сильных на рынке в этом году. Цена к середине сентября взлетела на 209% по сравнению с началом года. Но к концу октября бумаги растеряли весь прирост», — говорится в статье издания. Ашинский метзавод занимает 77 место по объемам торгов в ренкинге компаний РБК 100. Ренкинг составлялся на основе биржевых оборотов акций компаний за минувший год. Он охватывает 12 месяцев начиная с октября 2023 года по сентябрь 2024 года включительно. Ашинский метзавод более 20 лет не выплачивал дивиденды владельцам акций. 12 августа на совете директоров было заявлено о начале выплат за первое полугодие. Стоимость одной акции составляла 77 рублей. На фоне этой новости акций Ашинского метзавода взлетели в стоимости более чем на 22% на Московской бирже. Стартовали торги на 94,3 рубля, завершили на 113,04 рубля. Рост котировок продолжался несколько дней, и к 22 августа бумаги подорожали более чем на 100% — до 185,6 рубля за акцию. На максимуме рост котировок достигал 209% по сравнению с началом года. К концу октября акции АМЗ растеряли почти весь рост за последний год.