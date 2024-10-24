24 октября 2024

РБК: взлет акций Ашинского завода стал яркой аномалией фондового рынка России

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Бориса Дубровского в Трехгорный и Ашу, ашинский метзавод
Ашинский метзавод занимает 77 место по объемам торгов в ренкинге компаний РБК 100 Фото:

Взлет акций Ашинского металлургического завода (Челябинская область) стал самой яркой аномалией фондового рынка России в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный ренкинг компаний.

«Взлеты и падения акций Ашинского метзавода были одними из самых сильных на рынке в этом году. Цена к середине сентября взлетела на 209% по сравнению с началом года. Но к концу октября бумаги растеряли весь прирост», — говорится в статье издания.

Ашинский метзавод занимает 77 место по объемам торгов в ренкинге компаний РБК 100. Ренкинг составлялся на основе биржевых оборотов акций компаний за минувший год. Он охватывает 12 месяцев начиная с октября 2023 года по сентябрь 2024 года включительно.

Ашинский метзавод более 20 лет не выплачивал дивиденды владельцам акций. 12 августа на совете директоров было заявлено о начале выплат за первое полугодие. Стоимость одной акции составляла 77 рублей.

На фоне этой новости акций Ашинского метзавода взлетели в стоимости более чем на 22% на Московской бирже. Стартовали торги на 94,3 рубля, завершили на 113,04 рубля. Рост котировок продолжался несколько дней, и к 22 августа бумаги подорожали более чем на 100% — до 185,6 рубля за акцию. На максимуме рост котировок достигал 209% по сравнению с началом года. К концу октября акции АМЗ растеряли почти весь рост за последний год.

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Взлет акций Ашинского металлургического завода (Челябинская область) стал самой яркой аномалией фондового рынка России в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный ренкинг компаний. «Взлеты и падения акций Ашинского метзавода были одними из самых сильных на рынке в этом году. Цена к середине сентября взлетела на 209% по сравнению с началом года. Но к концу октября бумаги растеряли весь прирост», — говорится в статье издания. Ашинский метзавод занимает 77 место по объемам торгов в ренкинге компаний РБК 100. Ренкинг составлялся на основе биржевых оборотов акций компаний за минувший год. Он охватывает 12 месяцев начиная с октября 2023 года по сентябрь 2024 года включительно. Ашинский метзавод более 20 лет не выплачивал дивиденды владельцам акций. 12 августа на совете директоров было заявлено о начале выплат за первое полугодие. Стоимость одной акции составляла 77 рублей. На фоне этой новости акций Ашинского метзавода взлетели в стоимости более чем на 22% на Московской бирже. Стартовали торги на 94,3 рубля, завершили на 113,04 рубля. Рост котировок продолжался несколько дней, и к 22 августа бумаги подорожали более чем на 100% — до 185,6 рубля за акцию. На максимуме рост котировок достигал 209% по сравнению с началом года. К концу октября акции АМЗ растеряли почти весь рост за последний год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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