04 февраля 2025

Челябинский «Ариант» поразил объемом забитых свиней

Агрохолдинг «Ариант» занял 14-е место в рейтинге производителей свинины в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, свинина, свинья, пятачок, апк, сельское хозяйство, дюрок
«Ариант» по-прежнему сохраняет высокий объем производства свинины Фото:
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Челябинский национализированный холдинг «Ариант» занял 14-е место в рейтинге крупнейших производителей свиней на убой в России по итогам 2024 года. Об этом сообщил telegram-канал «Агрономика».

«По данным Национального союза свиноводов, „Ариант“ произвел свиней на убой в живом весе в объеме 92,3 тыс. тонн. Таким образом этот вес составляет 1,6% от общего объема промышленного производства свинины в стране», — сообщила «Агрономика».

Рейтинг возглавила компания «Мираторг», которая отчиталась за 868,8 тыс. тонн свиней на убой в живом весе, увеличив свою долю на российском рынке до 14,8%. Вторую позицию заняла «Русагро» с объемом производства 593,3 тыс. тонн. Всего по данному виду продукции в рейтинг вошли 20 крупнейших компаний России.

Как сообщало URA.RU, ранее «Ариант» поставлял на рынок до 100 тысяч тонн различного мяса. В основном это свинина. На предприятии заявляли, что в сутки с конвейера выходило около 140 тонн мясной продукции.

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Челябинский национализированный холдинг «Ариант» занял 14-е место в рейтинге крупнейших производителей свиней на убой в России по итогам 2024 года. Об этом сообщил telegram-канал «Агрономика». «По данным Национального союза свиноводов, „Ариант“ произвел свиней на убой в живом весе в объеме 92,3 тыс. тонн. Таким образом этот вес составляет 1,6% от общего объема промышленного производства свинины в стране», — сообщила «Агрономика». Рейтинг возглавила компания «Мираторг», которая отчиталась за 868,8 тыс. тонн свиней на убой в живом весе, увеличив свою долю на российском рынке до 14,8%. Вторую позицию заняла «Русагро» с объемом производства 593,3 тыс. тонн. Всего по данному виду продукции в рейтинг вошли 20 крупнейших компаний России. Как сообщало URA.RU, ранее «Ариант» поставлял на рынок до 100 тысяч тонн различного мяса. В основном это свинина. На предприятии заявляли, что в сутки с конвейера выходило около 140 тонн мясной продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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