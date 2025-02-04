Челябинский «Ариант» поразил объемом забитых свиней

Челябинский национализированный холдинг «Ариант» занял 14-е место в рейтинге крупнейших производителей свиней на убой в России по итогам 2024 года. Об этом сообщил telegram-канал «Агрономика».
«По данным Национального союза свиноводов, „Ариант“ произвел свиней на убой в живом весе в объеме 92,3 тыс. тонн. Таким образом этот вес составляет 1,6% от общего объема промышленного производства свинины в стране», — сообщила «Агрономика».
Рейтинг возглавила компания «Мираторг», которая отчиталась за 868,8 тыс. тонн свиней на убой в живом весе, увеличив свою долю на российском рынке до 14,8%. Вторую позицию заняла «Русагро» с объемом производства 593,3 тыс. тонн. Всего по данному виду продукции в рейтинг вошли 20 крупнейших компаний России.
Как сообщало URA.RU, ранее «Ариант» поставлял на рынок до 100 тысяч тонн различного мяса. В основном это свинина. На предприятии заявляли, что в сутки с конвейера выходило около 140 тонн мясной продукции.
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