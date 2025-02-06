На Режевском тракте (Екатеринбург — Реж — Алапаевск) днем 6 февраля резко ухудшилась видимость из-за густого смога. На опасный участок выехали сотрудники Госавтоинспекции и призвали водителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Водителям, планирующим поездку по этому маршруту, необходимо быть особенно внимательными и соблюдать все меры предосторожности», — следует из поста telegram-канала областной ГАИ. Минимизировать риски на трассе помогут ближний свет и противотуманные фары.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. О том, как себя вести при тумане и смоге — в отдельном материале URA.RU.
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