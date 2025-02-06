Свердловскую трассу накрыло густым смогом, на место выехали гаишники. Фото

Густым смогом затянуло трассу Екатеринбург — Реж — Алапаевск

06 февраля 2025 в 15:01 Размер текста - 17 +

Водителей призвали понижать скорость на опасном участке (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU На Режевском тракте (Екатеринбург — Реж — Алапаевск) днем 6 февраля резко ухудшилась видимость из-за густого смога. На опасный участок выехали сотрудники Госавтоинспекции и призвали водителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе ведомства. «Водителям, планирующим поездку по этому маршруту, необходимо быть особенно внимательными и соблюдать все меры предосторожности», — следует из поста telegram-канала областной ГАИ. Минимизировать риски на трассе помогут ближний свет и противотуманные фары. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. О том, как себя вести при тумане и смоге — в отдельном материале URA.RU. Ситуация на 131-м километре Режевского тракта Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Режевском тракте (Екатеринбург — Реж — Алапаевск) днем 6 февраля резко ухудшилась видимость из-за густого смога. На опасный участок выехали сотрудники Госавтоинспекции и призвали водителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе ведомства. «Водителям, планирующим поездку по этому маршруту, необходимо быть особенно внимательными и соблюдать все меры предосторожности», — следует из поста telegram-канала областной ГАИ. Минимизировать риски на трассе помогут ближний свет и противотуманные фары. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. О том, как себя вести при тумане и смоге — в отдельном материале URA.RU.