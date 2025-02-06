Свердловскую трассу накрыло густым смогом, на место выехали гаишники. Фото

Густым смогом затянуло трассу Екатеринбург — Реж — Алапаевск
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, лес, дорога, туман
Водителей призвали понижать скорость на опасном участке (архивное фото) Фото:

На Режевском тракте (Екатеринбург — Реж — Алапаевск) днем 6 февраля резко ухудшилась видимость из-за густого смога. На опасный участок выехали сотрудники Госавтоинспекции и призвали водителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Водителям, планирующим поездку по этому маршруту, необходимо быть особенно внимательными и соблюдать все меры предосторожности», — следует из поста telegram-канала областной ГАИ. Минимизировать риски на трассе помогут ближний свет и противотуманные фары.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. О том, как себя вести при тумане и смоге — в отдельном материале URA.RU.

Ситуация на 131-м километре Режевского тракта
Ситуация на 131-м километре Режевского тракта
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На Режевском тракте (Екатеринбург — Реж — Алапаевск) днем 6 февраля резко ухудшилась видимость из-за густого смога. На опасный участок выехали сотрудники Госавтоинспекции и призвали водителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе ведомства. «Водителям, планирующим поездку по этому маршруту, необходимо быть особенно внимательными и соблюдать все меры предосторожности», — следует из поста telegram-канала областной ГАИ. Минимизировать риски на трассе помогут ближний свет и противотуманные фары. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. О том, как себя вести при тумане и смоге — в отдельном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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