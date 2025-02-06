Как вести себя при тумане и смоге, которые накрыли Свердловскую область: рекомендации

Свердловчан предупредили об опасности из-за густого тумана на трассах

06 февраля 2025 в 13:45 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге неблагоприятные метеоусловия будут до 11 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU Утром 6 февраля Свердловскую область местами накрыл густой туман. Качество воздуха контролирует Роспотребнадзор — из-за неблагоприятных метеорологических условий. Этот период может стать опасным как для пешеходов, так и для водителей. О том, как защитить себя, — в материале URA.RU. Безопасность водителей Водителям нужно соблюдать дистанцию и не совершать резких движений Фото: Размик Закарян © URA.RU ГИБДД в такой период требует особой осторожности: ездить с безопасной скоростью, включать ближний свет и противотуманные фары. Передвигаться следует с увеличенной дистанцией, резко не тормозить и не совершать опасные маневры. Туман накрыл не только уральскую столицу, но и загородные трассы. В условиях плохой видимости, как считают спасатели, скорость машины должна быть меньше половины показателя расстояния видимости. Например, если видимость не превышает 20 метров, то двигаться можно не быстрее 10 километров в час. Если туман слишком густой и не видно почти ничего — постепенно двигайтесь к правой обочине, остановитесь и включите аварийный сигнал. Что делать пешеходам Плохая видимость опасна и для пешеходов Фото: Илья Московец © URA.RU На одежде нужно использовать светоотражающие элементы, чтобы быть лучше видимыми. Согласно ПДД, на трассах нужно идти по левому краю проезжей части навстречу движению машин. За исключением лиц на инвалидных колясках, мотоциклов, велосипедов, мопедов, самокатов — им нужно двигаться по ходу движения транспорта. Переходить проезжую часть следует строго в положенных местах, где установлены соответствующие знаки или светофоры. Идти организованными колоннами по проезжей части можно только по направлению движения машин по правой стороне (не более чем по четыре человека в ряд). Как быть рыбакам Выход на лед в туман опасен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы заранее узнали о тумане, откажитесь от рыбалки. Если он застал вас уже на природе — примите меры, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме: подавайте сигналы, пользуйтесь компасом или картами. Не паникуйте и сообщите в экстренные службы, если попали в беду. Если вы находитесь на лодке, включите ходовые огни, а при отсутствии — любые световые опознаватели. Согласно информации МЧС, при таких явлениях выход на лед особенно опасен — солнце и туман делают его пористым, хотя он может и казаться крепким. Поэтому такой лед не выдержит человека и тем более машину. Если почувствовали запах гари Рекомендуется закрывать окна, если почувствуете запах гари Фото: Илья Московец © URA.RU Несмотря на то что Уральский гидрометцентр заявил о тумане, некоторые ведомства называют явление смогом. Роспотребнадзор сообщил, что качество воздуха находится на контроле. Если вы почувствовали на улице запах гари, необходимо пользоваться масками или респираторами. Стоит отказаться от курения, спиртных напитков и, по возможности, от физических нагрузок и длительных прогулок. Дома нужно закрыть все окна и провести влажную уборку. Как можно чаще мойте глаза и нос, полощите горло. Стоит отказаться от контактных линз и на это время сменить их на очки. Обратитесь к врачу, если вы заметили одышку, кашель, бессонницу или обострение хронических заболеваний. 112 — единый номер экстренных служб (вызов ГИБДД, скорой помощи и МЧС). Если вы попали в аварию в городе, скажите оператору адрес. Если на трассе — укажите ее название и номер километра. Если это невозможно, сообщите о местности, которая может стать ориентиром. Расскажите, сколько участников ДТП, число пострадавших и степень тяжести вреда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 6 февраля Свердловскую область местами накрыл густой туман. Качество воздуха контролирует Роспотребнадзор — из-за неблагоприятных метеорологических условий. Этот период может стать опасным как для пешеходов, так и для водителей. О том, как защитить себя, — в материале URA.RU. ГИБДД в такой период требует особой осторожности: ездить с безопасной скоростью, включать ближний свет и противотуманные фары. Передвигаться следует с увеличенной дистанцией, резко не тормозить и не совершать опасные маневры. Туман накрыл не только уральскую столицу, но и загородные трассы. В условиях плохой видимости, как считают спасатели, скорость машины должна быть меньше половины показателя расстояния видимости. Например, если видимость не превышает 20 метров, то двигаться можно не быстрее 10 километров в час. Если туман слишком густой и не видно почти ничего — постепенно двигайтесь к правой обочине, остановитесь и включите аварийный сигнал. На одежде нужно использовать светоотражающие элементы, чтобы быть лучше видимыми. Согласно ПДД, на трассах нужно идти по левому краю проезжей части навстречу движению машин. За исключением лиц на инвалидных колясках, мотоциклов, велосипедов, мопедов, самокатов — им нужно двигаться по ходу движения транспорта. Переходить проезжую часть следует строго в положенных местах, где установлены соответствующие знаки или светофоры. Идти организованными колоннами по проезжей части можно только по направлению движения машин по правой стороне (не более чем по четыре человека в ряд). Если вы заранее узнали о тумане, откажитесь от рыбалки. Если он застал вас уже на природе — примите меры, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме: подавайте сигналы, пользуйтесь компасом или картами. Не паникуйте и сообщите в экстренные службы, если попали в беду. Если вы находитесь на лодке, включите ходовые огни, а при отсутствии — любые световые опознаватели. Согласно информации МЧС, при таких явлениях выход на лед особенно опасен — солнце и туман делают его пористым, хотя он может и казаться крепким. Поэтому такой лед не выдержит человека и тем более машину. Несмотря на то что Уральский гидрометцентр заявил о тумане, некоторые ведомства называют явление смогом. Роспотребнадзор сообщил, что качество воздуха находится на контроле. Если вы почувствовали на улице запах гари, необходимо пользоваться масками или респираторами. Стоит отказаться от курения, спиртных напитков и, по возможности, от физических нагрузок и длительных прогулок. Дома нужно закрыть все окна и провести влажную уборку. Как можно чаще мойте глаза и нос, полощите горло. Стоит отказаться от контактных линз и на это время сменить их на очки. Обратитесь к врачу, если вы заметили одышку, кашель, бессонницу или обострение хронических заболеваний. 112 — единый номер экстренных служб (вызов ГИБДД, скорой помощи и МЧС). Если вы попали в аварию в городе, скажите оператору адрес. Если на трассе — укажите ее название и номер километра. Если это невозможно, сообщите о местности, которая может стать ориентиром. Расскажите, сколько участников ДТП, число пострадавших и степень тяжести вреда.