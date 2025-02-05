В ХМАО школьник сломал позвоночник, пытаясь поднять 100-килограммовую штангу

Старшеклассник из Сургута сломал позвоночник, пытаясь поднять 100-килограммовую штангу в спортзале вечерней школы. Ребята якобы поспорили, кто из них самый сильный.
«Утром он пришел с одноклассниками в здание вечерней школы позаниматься спортом перед занятиями. Парни поспорили, кто из них самый сильных. Определять победителя решили с помощью 100-килограммовой штанги», — пишет telegram-канал Baza.
После попытки поднять гриф у старшеклассника заболела спина. За помощью пришлось обращаться к врачам. «У пациента компрессионные переломы позвонков после поднятия штанги. Сейчас находится в детском отделении травматологии и ортопедии. Получает лечение, с ним начат курс реабилитации. Оперативного вмешательства пока не требуется», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе сургутской травматологии.
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