Крупного подрядчика оставили без миллионов и контракта за провал ремонта в Нижнем Тагиле

Прокуратура оштрафовала «Уралстроймонтаж» за срыв сроков ремонта в Нижнем Тагиле

06 февраля 2025 в 15:50 Размер текста - 17 +

Ремонт на участках завершит МУП «Тагилдорстрой» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директора компании «Уралстроймонтаж» — крупного получателя госзаказов — Василия Николаева оштрафовали на 16,7 миллиона рублей за срыв сроков ремонта дорог в Нижнем Тагиле, а контракт с его организацией разорвали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Ленинского района в отношении директора ООО „Уралстроймонтаж“ возбудила дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо оштрафовано на сумму свыше 16,7 млн рублей», — пояснили в ведомстве. Контракт на реконструкцию дорог по улицам Октябрьской революции и Циолковского был заключен в декабре 2020-го, стоимостью более 1,6 млрд рублей, однако в установленный срок «Уралстроймонтаж» работы не закончил. Доделывать работу за подрядчиком будет МУП «Тагилдорстрой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директора компании «Уралстроймонтаж» — крупного получателя госзаказов — Василия Николаева оштрафовали на 16,7 миллиона рублей за срыв сроков ремонта дорог в Нижнем Тагиле, а контракт с его организацией разорвали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Ленинского района в отношении директора ООО „Уралстроймонтаж“ возбудила дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо оштрафовано на сумму свыше 16,7 млн рублей», — пояснили в ведомстве. Контракт на реконструкцию дорог по улицам Октябрьской революции и Циолковского был заключен в декабре 2020-го, стоимостью более 1,6 млрд рублей, однако в установленный срок «Уралстроймонтаж» работы не закончил. Доделывать работу за подрядчиком будет МУП «Тагилдорстрой».