Крупного подрядчика оставили без миллионов и контракта за провал ремонта в Нижнем Тагиле

Прокуратура оштрафовала «Уралстроймонтаж» за срыв сроков ремонта в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, бульдозер, зима, улица коли мяготина, рабочий в спецовке, ремонт дорог, ремонт дорог зимой
Ремонт на участках завершит МУП «Тагилдорстрой» (архивное фото) Фото:

Директора компании «Уралстроймонтаж» — крупного получателя госзаказов — Василия Николаева оштрафовали на 16,7 миллиона рублей за срыв сроков ремонта дорог в Нижнем Тагиле, а контракт с его организацией разорвали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Ленинского района в отношении директора ООО „Уралстроймонтаж“ возбудила дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо оштрафовано на сумму свыше 16,7 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

Контракт на реконструкцию дорог по улицам Октябрьской революции и Циолковского был заключен в декабре 2020-го, стоимостью более 1,6 млрд рублей, однако в установленный срок «Уралстроймонтаж» работы не закончил. Доделывать работу за подрядчиком будет МУП «Тагилдорстрой».

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Директора компании «Уралстроймонтаж» — крупного получателя госзаказов — Василия Николаева оштрафовали на 16,7 миллиона рублей за срыв сроков ремонта дорог в Нижнем Тагиле, а контракт с его организацией разорвали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Ленинского района в отношении директора ООО „Уралстроймонтаж“ возбудила дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо оштрафовано на сумму свыше 16,7 млн рублей», — пояснили в ведомстве. Контракт на реконструкцию дорог по улицам Октябрьской революции и Циолковского был заключен в декабре 2020-го, стоимостью более 1,6 млрд рублей, однако в установленный срок «Уралстроймонтаж» работы не закончил. Доделывать работу за подрядчиком будет МУП «Тагилдорстрой».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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