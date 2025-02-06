Крупного подрядчика оставили без миллионов и контракта за провал ремонта в Нижнем Тагиле

Директора компании «Уралстроймонтаж» — крупного получателя госзаказов — Василия Николаева оштрафовали на 16,7 миллиона рублей за срыв сроков ремонта дорог в Нижнем Тагиле, а контракт с его организацией разорвали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Прокуратура Ленинского района в отношении директора ООО „Уралстроймонтаж“ возбудила дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо оштрафовано на сумму свыше 16,7 млн рублей», — пояснили в ведомстве.
Контракт на реконструкцию дорог по улицам Октябрьской революции и Циолковского был заключен в декабре 2020-го, стоимостью более 1,6 млрд рублей, однако в установленный срок «Уралстроймонтаж» работы не закончил. Доделывать работу за подрядчиком будет МУП «Тагилдорстрой».
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