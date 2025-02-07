В Петербурге растет число мигрантов, работающих по патентам водителями автобусов

За последний год количество мигрантов, работающих по патентам водителями автобусов в Санкт-Петербурге, увеличилось на 16%. Это указывает на растущую тенденцию привлечения иностранной рабочей силы в этот сектор. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь
«Количество мигрантов, работающих по патентам водителями автобусов городского и пригородного сообщения, возросло за год на 16% с 424 человек в 2023 году до 493 человек в 2024 году. Для сравнения, численность мигрантов-курьеров в 2023 году составляла 2 467 человек, в 2024 году — 3 635 человек», — сообщил в своем telegram-канале депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь. Такое увеличение может быть связано с нехваткой местных кадров или более низкой зарплатой, которую готовы принимать мигранты.
На начало 2024 года в Санкт-Петербурге было выдано 246 тысяч патентов иностранным работникам. Это число включает всех иностранных работников, занятых в различных отраслях, и служит индикатором масштаба использования труда мигрантов. Несмотря на увеличение числа мигрантов-водителей, их доля в общем количестве работников транспортной сферы остается не столь значительной. Это ставит под сомнение утверждения о критической зависимости работы общественного транспорта от мигрантов. Такие данные могут использоваться как аргумент в пользу возможности регулирования этого аспекта трудоустройства без серьезных последствий для функционирования транспортной системы.
Обсуждаемая инициатива о запрете на работу мигрантов водителями общественного транспорта вызвала активные дебаты. Однако текущие данные показывают, что такие меры не приведут к остановке транспортной системы, как предполагалось ранее.
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