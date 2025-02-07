07 февраля 2025

В Екатеринбурге пропали три 11-летних девочки, их ищет полиция. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочки пропали в один день в одном и том же районе
Девочки пропали в один день в одном и том же районе Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропали три девочки в возрасте 11 лет. Их не видели с 7 февраля. К поискам привлекли полицию, сообщили в региональной пресс-службе поискового отряда «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Софья Милюкова, 11 лет. Дата пропажи: 7 февраля. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Помимо нее в этом районе в тот же день пропали еще две 11-летние девочки по имени Ангелина Потапова и Дарья Третьяк. Розыском пропавших занимается районный отдел УМВД №11. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-11 или 112, 102.

Софья Милюкова была одета в темную одежду с белыми звездами на штанах
Софья Милюкова была одета в темную одежду с белыми звездами на штанах
Фото:
Ориентировка на пропавшую девочку Ангелину
Ориентировка на пропавшую девочку Ангелину
Фото:
Дарья Третьяк на момент пропажи была в вязаной шапке
Дарья Третьяк на момент пропажи была в вязаной шапке
Фото:

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропали три девочки в возрасте 11 лет. Их не видели с 7 февраля. К поискам привлекли полицию, сообщили в региональной пресс-службе поискового отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Софья Милюкова, 11 лет. Дата пропажи: 7 февраля. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Помимо нее в этом районе в тот же день пропали еще две 11-летние девочки по имени Ангелина Потапова и Дарья Третьяк. Розыском пропавших занимается районный отдел УМВД №11. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-11 или 112, 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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