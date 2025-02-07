В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропали три девочки в возрасте 11 лет. Их не видели с 7 февраля. К поискам привлекли полицию, сообщили в региональной пресс-службе поискового отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Софья Милюкова, 11 лет. Дата пропажи: 7 февраля. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Помимо нее в этом районе в тот же день пропали еще две 11-летние девочки по имени Ангелина Потапова и Дарья Третьяк. Розыском пропавших занимается районный отдел УМВД №11. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (343) 356-42-11 или 112, 102.
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