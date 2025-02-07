Пропавшие в Екатеринбурге девочки нашлись

Пропавшие девочки нашлись в целости и сохранности (архивное фото)
Трое 11-летних девочек, пропавшие 7 февраля в Железнодорожном районе Екатеринбурга, нашлись. Полиция выясняет все обстоятельства, рассказали URA.RU в УМВД РФ по Екатеринбургу.
«Несовершеннолетние найдены, доставляются в территориальный отдел полиции. В отношении девочек и ими противоправных действий совершено не было», — говорится в сообщении. По данным «КП-Екатеринбург», ночь девочки провели в подъезде жилого дома.
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