07 февраля 2025

Пропавшие в Екатеринбурге девочки нашлись

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пропавшие девочки нашлись в целости и сохранности (архивное фото)
Пропавшие девочки нашлись в целости и сохранности (архивное фото) Фото:

Трое 11-летних девочек, пропавшие 7 февраля в Железнодорожном районе Екатеринбурга, нашлись. Полиция выясняет все обстоятельства, рассказали URA.RU в УМВД РФ по Екатеринбургу.

«Несовершеннолетние найдены, доставляются в территориальный отдел полиции. В отношении девочек и ими противоправных действий совершено не было», — говорится в сообщении. По данным «КП-Екатеринбург», ночь девочки провели в подъезде жилого дома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое 11-летних девочек, пропавшие 7 февраля в Железнодорожном районе Екатеринбурга, нашлись. Полиция выясняет все обстоятельства, рассказали URA.RU в УМВД РФ по Екатеринбургу. «Несовершеннолетние найдены, доставляются в территориальный отдел полиции. В отношении девочек и ими противоправных действий совершено не было», — говорится в сообщении. По данным «КП-Екатеринбург», ночь девочки провели в подъезде жилого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...